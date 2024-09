TV Monaco signe un partenariat de poids avec l’AS Monaco Basket et diffusera les matchs en direct

La chaîne a également témoigné d’une belle progression depuis sa création il y a un an, lors d’une conférence de presse.

Joli coup de filet pour TV Monaco, la chaîne de télévision nationale monégasque, lancée il y a un an. TV Monaco annonce un partenariat avec l’AS Monaco Basket permettant de diffuser en direct les matchs d’Euroleague de la Roca Team pour Monaco et la France.

Une collaboration qui débutera dès ce jeudi avec la retransmission du choc entre Monaco et Milan. Dès 18h30, un avant-match sera prévu et après la confrontation, trois documentaires seront diffusés sur la Roca Team. Le match sera disponible gratuitement en replay sur la plateforme VOD de TV Monaco.

Signé en direct avec le président de la Fedcom et du club monégasque, Aleksej Fedoricsev, lors du JT de ce soir, cet accord ne se limite pas à la simple diffusion des matchs. Il prévoit également un partenariat élargi sur du contenu et des documentaires.

« Nous allons déployer le basket de façon importante », a déclaré Nathalie Biancolli, directrice de TV Monaco. Elle promet d’autres annonces à venir concernant la couverture du sport. Avec le sport, l’actualité est aussi l’une des deux thématiques que compte développer la nouvelle chaîne nationale.

Un an après son lancement, TV Monaco affiche des résultats prometteurs

Depuis son premier jour de diffusion, TV Monaco affiche de solides chiffres, tant à Monaco qu’à l’international. La chaîne, financée à 100% par l’État, a produit en un an plus de 380 journaux télévisés, 110 émissions de sport en direct et plus de 800 heures de production documentaire. Grâce à sa plateforme VOD, plus de 1000 heures de contenu sont désormais disponibles en streaming.

Malgré sa relative jeunesse, TV Monaco enregistre déjà une belle croissance de 30% en moyenne chaque mois sur les réseaux sociaux. Un succès probablement dû à son équipe de 85 collaborateurs et à une grille de programmation diversifiée, mêlant actualités locales et internationales, sport, environnement et art de vivre. La chaîne diffuse chaque soir à 19h15 un journal télévisé de 30 minutes, dont 10 minutes sont consacrées à un talk-show.

Le rédacteur en chef de TV Monaco, Frédéric Cauderlier, souligne la volonté de la chaîne de couvrir l’actualité internationale tout en conservant une forte empreinte locale. En l’espace de quelques mois, il précise que le JT de TV Monaco est devenu le troisième journal le plus regardé sur TV5Monde, surpassant même le JT Suisse. Il est le premier à être regardé aux États-Unis.

Dès le début, la chaîne s’est ancrée dans des collaborations stratégiques avec des partenaires déjà bien établis comme TV5Monde et l’Union européenne de radio-télévision (UER), renforçant ainsi sa visibilité à l’échelle mondiale.

Pour Nathalie Biancolli, la mission est claire : « Nous sommes là pour faire rayonner la Principauté de Monaco à l’international ».