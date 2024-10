Deuxième journée intense pour le Prince Albert II à Palerme 

Il restera sur place jusqu’au 18 octobre prochain, dernier jour du congrès de la CIESM.

Le Prince Albert II est actuellement en déplacement dans la capitale sicilienne pour le 43e congrès de la Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Méditerranée (CIESM), dont il a assuré la présidence lors de la cérémonie d’ouverture, ce lundi 14 octobre. Elle s’est tenue dans la salle rénovée de la Scuderia Reale, au sein du Palazzo dei Normanni, siège de l’Assemblée régionale sicilienne. L’occasion pour les 400 chercheurs ainsi que les nombreux décideurs politiques et représentants de la société civile réunis d’aborder les enjeux environnementaux et scientifiques concernant la Méditerranée et la mer Noire.

Le Prince Albert II en déplacement à Palerme pour la Méditerranée

L’ouverture du congrès était suivie de la visite d’une exposition dédiée aux coraux rouges, mettant à l’honneur les recherches pionnières du Centre Scientifique de Monaco (CSM) qui a réussi à reproduire artificiellement cette espèce marine menacée.

© Axel Bastello/Palais princier

Au cœur des sites emblématiques de Palerme

Un peu plus tard, le Souverain et sa délégation ont eu la chance d’explorer deux des monuments les plus remarquables de la ville : le Palazzo dei Normanni, également appelé Palais Royal de Palerme, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et la célèbre Chapelle Palatine.

Au cours d’un déjeuner officiel, le Prince Albert II a pu échanger sur plusieurs sujets de collaboration avec les autorités locales et notamment avec le Président de la région Sicile, M. Renato Schifani, et le Président de l’Assemblée régionale sicilienne, M. Gaetano Galvagno.

Il a terminé sa journée en visitant deux autres joyaux du patrimoine sicilien : la Cathédrale di Santa Maria Assunta et l’église Santa Maria dell’Ammiraglio pour s’en mettre plein la vue.