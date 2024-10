Seconda giornata intensa per il Principe Alberto II a Palermo

Resterà in città fino al 18 ottobre, ultimo giorno del congresso CIESM.

Il Principe Alberto II si trova attualmente nel capoluogo siciliano per il 43° Congresso della Commissione Internazionale per l’Esplorazione Scientifica del Mar Mediterraneo (CIESM), che ha presieduto alla cerimonia di apertura lunedì 14 ottobre. Il congresso si è tenuto nella Real Scuderia di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. È stata l’occasione per 400 ricercatori, politici e rappresentanti della società civile di discutere le sfide ambientali e scientifiche del Mar Mediterraneo e del Mar Nero.

Pubblicità

Il Principe Alberto II a Palermo per il summit sul Mediterraneo

Dopo l’apertura del congresso i partecipanti hanno visitato una mostra dedicata ai coralli rossi, che ha illustrato le ricerche pionieristiche condotte dal Centre Scientifique de Monaco (CSM), in grado di riprodurre artificialmente questa specie marina a rischio di estinzione.

© Axel Bastello/Palazzo del Principe

Nel cuore dei luoghi simbolo di Palermo

Poco dopo, il Sovrano e la sua delegazione hanno potuto scoprire due dei monumenti più importanti della città: il Palazzo dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, e la famosa Cappella Palatina.

Durante il pranzo ufficiale, il Principe Alberto II ha avuto modo di confrontarsi con le autorità locali su alcune tematiche di collaborazione, in particolare con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e con il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.

La giornata si è conclusa con la visita ad altri due gioielli del patrimonio siciliano: la Cattedrale di Palermo e la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio.