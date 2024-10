Formule 1 : Charles Leclerc remporte le Grand Prix des États-Unis, la Scuderia Ferrari réalise un 1-2 avec brio

Ce dimanche, la Scuderia Ferrari a illuminé le circuit d’Austin lors du Grand Prix des États-Unis avec une performance éclatante qui a ravi les fans et les passionnés de Formule 1. Entre stratégie audacieuse et maîtrise totale, Charles Leclerc P1 et Carlos Sainz P2 ont offert un spectacle de haut niveau, remportant une victoire tant attendue.

Dès le départ, Charles Leclerc a su tirer parti d’une légère confusion entre Lando Norris et Max Verstappen au premier virage. Profitant de cet instant, le Monégasque a pris la tête de la course, tandis que Carlos Sainz, rapidement en troisième position, peinait à se défaire de Verstappen. Ce début explosif a mis la Scuderia sur la voie du succès, avec Leclerc contrôlant la course avec brio.

Une stratégie gagnante

Le travail d’équipe a été essentiel pour Ferrari. Les stratèges ont rapidement modifié la stratégie de Sainz, lui permettant de réaliser un arrêt aux stands parfaitement chronométré au tour 21. Sorti devant Sergio Perez, l’Espagnol a alors pu tirer parti de la vitesse de la SF-24 sur pneus Hard, ce qui a abouti à un magnifique undercut sur le champion en titre, Verstappen.

L’ascension de Leclerc

Au tour 26, le pilote du Rocher est également rentré aux stands, mais il a dû jouer des coudes pour reprendre la tête après avoir dépassé Oscar Piastri. Au tour 31, la magie opérait : Leclerc menait, suivi de près par Sainz. Le duo Ferrari, en tête depuis ce moment, a fait preuve d’une cohésion parfaite, assurant une arrivée sans accroc.

La joie du podium

En franchissant la ligne d’arrivée, Charles Leclerc a célébré sa huitième victoire en carrière, tandis que Carlos Sainz a sécurisé son sixième podium de la saison. Ensemble, ils ont permis à Ferrari de signer sa 87e arrivée en tête-à-tête et de récolter un impressionnant total de 55 points ce week-end.

Les réactions des deux pilotes

« C’est agréable de ramener une victoire au début de ce triple programme. Toute l’équipe a fait un travail incroyable pour que cela se produise, et un 1-2 nous rapporte un bon nombre de points dans la lutte pour le titre des Constructeurs. C’est un objectif optimiste, mais nous ne cesserons jamais de rêver jusqu’à ce que ce soit fait. J’ai eu un bon départ, profitant du fait que Max (Verstappen) a poussé fort dans le virage 1, et Lando (Norris) s’est défendu contre lui. J’ai préparé ma sortie et les ai dépassés tous les deux.

Après cela, je savais qu’il s’agirait de bien prendre soin de mes pneus et de simplement ramener la voiture à la maison. Notre rythme était vraiment fort dès le premier tour, et je sentais que je pouvais me distancer de Max assez confortablement. Nous avons fait un très bon pas en avant en termes de réglage pour la course, et j’espère que nous maintiendrons cela lors des prochaines courses. Nous ferons tout pour maximiser nos résultats, et à la fin de l’année, nous ferons le bilan et verrons où nous en sommes », a déclaré Charles Leclerc dans le communiqué de la Scuderia Ferrari.

« Pour l’équipe, ce fut pratiquement le week-end parfait, donc un grand bravo à tout le monde, ici et chez nous. Ma course a été compromise au départ, car j’ai été bloqué par Lando (Norris) et Max (Verstappen) qui se battaient devant moi, ce qui m’a contraint à faire mon premier relais dans l’air sale de Max. Nous avons eu un problème et pendant quelques tours, j’étais inquiet, mais nous avons réussi à le régler et à utiliser notre rythme pour dépasser Max et terminer en P2.

C’est génial de pouvoir attaquer avec cette voiture, et nous voulons nous battre jusqu’à la dernière course pour le championnat des Constructeurs. Nous devons continuer à travailler de cette manière pour les courses restantes, en commençant par Mexico City la semaine prochaine », a déclaré Carlos Sainz, à son tour.

Une fête bien méritée

Après une performance aussi impressionnante, l’équipe Ferrari n’a pas démérité de faire la fête à Austin. Le travail acharné de toute l’équipe dont Arthur Leclerc à Maranello ainsi que sur le circuit a porté ses fruits, et c’est avec des cœurs pleins d’enthousiasme qu’ils se tournent vers l’avenir et d’autres victoires encore.

Vers de nouveaux horizons

Avec cette victoire, Ferrari se relance dans la lutte pour le titre de Constructeurs, à seulement 54 points de McLaren et 8 de Red Bull. Les prochaines courses s’annoncent palpitantes, à commencer par le Grand Prix de Mexico City, où l’équipe continuera à maximiser son potentiel.

Résumé de la course :

Carlos Sainz et Charles Leclerc prennent respectivement la troisième et la quatrième place sur la grille de départ.

Départ : Alors que les voitures s’élancent vers le premier virage, une légère collision entre Lando Norris et Max Verstappen permet à Charles de s’emparer de la première position, tandis que Carlos se retrouve en troisième position derrière le Néerlandais.

: Alors que les voitures s’élancent vers le premier virage, une légère collision entre Lando Norris et Max Verstappen permet à Charles de s’emparer de la première position, tandis que Carlos se retrouve en troisième position derrière le Néerlandais. Tour 3 : La Safety Car entre en scène pour la première fois après une absence de neuf courses, suite à un incident où Lewis Hamilton se retrouve bloqué dans le gravier au virage 19.

: La Safety Car entre en scène pour la première fois après une absence de neuf courses, suite à un incident où Lewis Hamilton se retrouve bloqué dans le gravier au virage 19. Tour 5 : La course reprend, et l’ordre est le suivant : Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris et Piastri.

: La course reprend, et l’ordre est le suivant : Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris et Piastri. Tour 21 : Carlos fait son premier arrêt aux stands pour chausser des pneus Hard et sort en cinquième position après un arrêt de 2,6 secondes.

: Carlos fait son premier arrêt aux stands pour chausser des pneus Hard et sort en cinquième position après un arrêt de 2,6 secondes. Tour 25 : Verstappen se rend également aux stands pour changer de pneus Hard, ce qui permet à Carlos de monter à la quatrième place.

: Verstappen se rend également aux stands pour changer de pneus Hard, ce qui permet à Carlos de monter à la quatrième place. Tour 26 : Charles entre à son tour aux stands pour passer aux pneus Hard, reprenant la course en troisième position, juste derrière Norris et Piastri.

: Charles entre à son tour aux stands pour passer aux pneus Hard, reprenant la course en troisième position, juste derrière Norris et Piastri. Tour 31 : Leclerc parvient à dépasser Piastri pour s’emparer de la deuxième place, pendant que Norris entre aux stands pour changer de pneus Hard. Charles est alors en tête, suivi de Piastri et Sainz.

: Leclerc parvient à dépasser Piastri pour s’emparer de la deuxième place, pendant que Norris entre aux stands pour changer de pneus Hard. Charles est alors en tête, suivi de Piastri et Sainz. Tour 32 : Piastri effectue également son arrêt, laissant les Ferrari en première et deuxième positions.

: Piastri effectue également son arrêt, laissant les Ferrari en première et deuxième positions. Arrivée : Rien ne change pour nos deux pilotes, mais derrière eux, un duel acharné s’installe entre Verstappen et Norris pour la troisième place. L’Anglais franchit la ligne d’arrivée devant le Néerlandais, mais une pénalité vient bouleverser l’ordre final. Cette course marque la 87e arrivée en tête-à-tête de la Scuderia, rapportant 55 points précieux.

