Formula 1: Leclerc vince il Gran Premio degli Stati Uniti, doppietta per la Ferrari

Domenica, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, la Ferrari ha infiammato il circuito di Austin con un’esibizione folgorante che ha incantato fan e appassionati di Formula 1. Con una strategia audace e un dominio totale, Charles Leclerc (P1) e Carlos Sainz (P2) hanno dato vita a uno spettacolo di altissimo livello conquistando una vittoria tanto attesa.

Già alla prima curva, Charles Leclerc ha approfittato di una leggera confusione tra Lando Norris e Max Verstappen. Il monegasco ha preso così il comando della gara, mentre Carlos Sainz, passato subito in terza posizione, ha faticato a staccarsi da Verstappen. Una partenza esplosiva che ha proiettato la Ferrari sulla strada della vittoria, con Leclerc che ha dominato la gara in modo eccellente.

Pubblicità

Una strategia vincente

Il lavoro di squadra è stato essenziale per la Ferrari. Gli esperti hanno modificato rapidamente la strategia di Sainz, permettendogli di effettuare un pit stop cronometrato al 21° giro. Uscito davanti a Sergio Perez, lo spagnolo ha poi potuto sfruttare la velocità della SF-24 con pneumatici Hard, che ha portato a un magnifico undercut su Verstappen, campione in carica.

L’ascesa di Leclerc

Al 26° giro, anche il pilota monegasco è rientrato ai box, ma ha dovuto sgomitare per passare di nuovo in testa dopo aver superato Oscar Piastri. Al 31° giro, ecco la magia: Leclerc è in testa, seguito da Sainz. Il duo Ferrari, che da quel momento in poi è rimasto ai primi posti, ha dimostrato una perfetta sintonia regalando un finale senza intoppi.

La gioia del podio

Tagliando il traguardo, Leclerc ha festeggiato la sua ottava vittoria della carriera, mentre Sainz si è aggiudicato il suo sesto podio della stagione. Insieme, hanno regalato alla Ferrari la sua 87a doppietta e ben 55 punti in un solo fine settimana.

Le reazioni dei due piloti

“È bello portare a casa una vittoria all’inizio di questo triplo programma. Tutta la squadra ha fatto un lavoro incredibile e una doppietta ci fa guadagnare parecchi punti nella lotta per il titolo Costruttori. È un obiettivo ottimistico, ma non smetteremo mai di sognare finché non lo avremo raggiunto. Ho fatto una buona partenza, approfittando del fatto che Max (Verstappen) ha spinto molto nella prima curva e Lando (Norris) si è difeso. Ho preparato la mia uscita e li ho sorpassati entrambi.

Dopo di che, sapevo che sarebbe stato necessario prestare attenzione alle gomme e semplicemente riportare la macchina a casa. Abbiamo avuto un ritmo sostenuto fin dal primo giro e ho sentito che potevo distaccare Max senza problemi. Abbiamo fatto un ottimo passo avanti in termini di assetto da gara e spero che riusciremo a mantenerlo anche nelle prossime competizioni. Cercheremo di fare tutto il possibile per migliorare i nostri risultati e alla fine dell’anno faremo un bilancio per vedere a che punto siamo”, ha dichiarato Charles Leclerc nel comunicato stampa della Ferrari.

“Per il team è stato un fine settimana praticamente perfetto, per cui complimenti a tutti, sia qui che a casa. La mia gara è stata compromessa alla partenza, perché sono stato bloccato da Lando (Norris) e Max (Verstappen) che si contendevano il posto davanti a me, cosa che mi ha costretto a fare il mio primo giro respirando l’aria sporca di Max. Abbiamo avuto un problema e per qualche curva mi sono preoccupato, ma siamo riusciti a risolvere e a sfruttare il nostro ritmo per superare Max e finire in seconda posizione.

È fantastico poter attaccare con questa monoposto e vogliamo lottare fino all’ultima gara per il Campionato Costruttori. Dobbiamo continuare a lavorare così per le gare che restano, a partire da Città del Messico la prossima settimana”, ha dichiarato Carlos Sainz.

Festeggiamenti più che meritati

Dopo una performance di questo livello, il team Ferrari aveva tutte le ragioni per festeggiare ad Austin. Il duro lavoro di tutta la squadra, compreso quello di Arthur Leclerc a Maranello e sul circuito, ha dato i suoi frutti ed è con il cuore colmo di entusiasmo che il team guarda al futuro e a nuove vittorie.

Verso nuovi orizzonti

Con questa vittoria, la Ferrari torna a lottare per il titolo Costruttori, a soli 54 punti dalla McLaren e a 8 dalla Red Bull. Le prossime gare si preannunciano entusiasmanti, a partire dal Gran Premio di Città del Messico dove la squadra continuerà a massimizzare il suo potenziale.

Riassunto della corsa:

Carlos Sainz e Charles Leclerc occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto sulla griglia di partenza.

Partenza : all’ingresso della prima curva, una leggera collisione tra Lando Norris e Max Verstappen permette a Leclerc di conquistare la prima posizione, mentre Sainz è in terza posizione dietro l’olandese.

: all’ingresso della prima curva, una leggera collisione tra Lando Norris e Max Verstappen permette a Leclerc di conquistare la prima posizione, mentre Sainz è in terza posizione dietro l’olandese. Giro 3: in seguito a un incidente in cui Lewis Hamilton rimane bloccato nella ghiaia alla curva 19, la Safety Car entra in azione per la prima volta dopo un’assenza durata nove gare.

in seguito a un incidente in cui Lewis Hamilton rimane bloccato nella ghiaia alla curva 19, la Safety Car entra in azione per la prima volta dopo un’assenza durata nove gare. Giro 5 : la gara riprende con i piloti nel seguente ordine: Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris e Piastri.

: la gara riprende con i piloti nel seguente ordine: Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris e Piastri. Giro 21 : Sainz effettua il suo primo pit stop per montare le gomme Hard ed esce in quinta posizione dopo una sosta di 2,6 secondi.

: Sainz effettua il suo primo pit stop per montare le gomme Hard ed esce in quinta posizione dopo una sosta di 2,6 secondi. Giro 25 : Anche Verstappen va ai box per cambiare con le gomme Hard, permettendo a Sainz di salire al quarto posto.

: Anche Verstappen va ai box per cambiare con le gomme Hard, permettendo a Sainz di salire al quarto posto. Giro 26 : Leclerc rientra ai box per passare alle gomme Hard e riprende la gara in terza posizione, subito dietro a Norris e Piastri.

: Leclerc rientra ai box per passare alle gomme Hard e riprende la gara in terza posizione, subito dietro a Norris e Piastri. Giro 31 : Leclerc riesce a superare Piastri per conquistare il secondo posto, mentre Norris rientra ai box per passare alle gomme Hard. Charles è ora in testa, seguito da Piastri e Sainz.

: Leclerc riesce a superare Piastri per conquistare il secondo posto, mentre Norris rientra ai box per passare alle gomme Hard. Charles è ora in testa, seguito da Piastri e Sainz. Giro 32 : Anche Piastri fa il suo pit stop, lasciando le Ferrari in prima e seconda posizione.

: Anche Piastri fa il suo pit stop, lasciando le Ferrari in prima e seconda posizione. Arrivo: tutto resta invariato per i nostri due piloti, ma alle loro spalle si scatena un acceso duello tra Verstappen e Norris alla conquista del terzo posto. L’inglese taglia il traguardo davanti all’olandese, ma una penalità cambia l’ordine finale. La gara segna l’87a doppietta per la Ferrari, che guadagna 55 preziosissimi punti.

Formula 1: Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Italia e trionfa di nuovo in casa