Формула-1: Шарль Леклер побеждает на Гран-при США, а Scuderia Ferrari блестяще занимает первые два места на подиуме

В это воскресенье Scuderia Ferrari блистала на трассе Гран-при США в Остине своим громким достижением, восхитившим фанатов и поклонников Формулы-1. Благодаря смелой стратегии и высочайшему мастерству, Шарль Леклер и Карлос Сайнц устроили захватывающее зрелище и принесли команде долгожданную победу.

С самого старта Шарль Леклер воспользовался небольшой неразберихой между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном на первом вираже. В этот момент монегаск вырвался в лидеры, пока Карлос Сайнц, быстро выйдя на третье место, пытался разделаться с Ферстаппеном. Бурный дебют вывел скудерию на прямой путь к успеху, и Леклер блестяще контролировал гонку.

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Выигрышная стратегия

Для Ferrari командная работа была важнее всего. Стратеги быстро изменили политику для Сайнца, позволив ему сделать кратчайшую остановку на стенде на 21-м кругу. Снова выйдя на трассу перед Серджио Пересом, испанец воспользовался скоростью своего SF-24 на жестких шинах, что позволило ему великолепно подсечь действующего чемпиона Ферстаппена.

Восхождение Леклера

На 26-круге монакский пилот также зашёл на стенд, но потом ему пришлось потолкаться локтями, чтобы снова выйти в лидеры, обогнав Оскара Пиастри. На 31-м кругу магия сработала: Леклер и следующий прямо за ним Сайнц возглавили гонку. С этого момента лидирующий дуэт Ferrari показал идеальную слаженность, дойдя до финиша без зацепок.

Радость на подиуме

Пройдя финишную линию, Шарль Леклер одержал восьмую победу в своей карьере, а Карлос Сайнц в шестой раз поднялся на подиум в этом сезоне. Вместе они позволили Ferrari отметить 87-й двойной победный финиш и набрать в эти выходные впечатляющие 55 очков.

Реакции пилотов

«Приятно добиться победы в начале этой тройной программы. Вся команда великолепно работала на этот успех, и первые два места принесли нам много очков в борьбе за титул среди конструкторов. Наша цель оптимистична, но мы никогда не перестанем мечтать, пока эта мечта не сбудется. У меня был отличный старт, я воспользовался тем, что Макс (Ферстаппен) круто зашел на 1-й вираж, и Ландо (Норрис) защищался от него. Я подготовился к своему выходу и обошёл их обоих.

После этого я уже знал, что осталось только следить за шинами и просто доехать до дома. С первого круга у нас был очень высокий темп, и я чувствовал, что могу спокойно оторваться от Макса. Мы существенно продвинулись в регулировках для гонки, и я надеюсь, что мы сохраним этот опыт для следующих гонок. Мы сделаем всё, чтобы добиться максимальных результатов, а в конце года подведём итоги и посмотрим, что получилось», заявил Шарль Леклер в коммюнике Scuderia Ferrari.

«Для команды это были практически идеальные выходные, так что, браво всем – здесь и у нас. Вначале мою гонку блокировали Ландо (Норрис) и Макс (Ферстаппен), которые сражались передо мной, это вынудило меня сделать первую остановку в выхлопных газах Макса. У меня была проблема, и в течение нескольких дней я переживал, но нам удалось её устранить и воспользоваться своим темпом, чтобы обойти Макса и прийти вторыми.

Этот болид гениально атакует, и мы будем сражаться до последней гонки на чемпионате конструкторов. Мы должны продолжать работать в том же духе на оставшихся гонках, начиная с Мехико Сити на следующей неделе», заявил Карлос Сайнц в свою очередь.

Заслуженный праздник

После такой впечатляющей победы команда Ferrari явно заслужила право отпраздновать её в Остине. Неутомимая работа всей команды, включая Артура Леклера в Маранелло и на трассе, принесла плоды, теперь все полны энтузиазма, глядя в будущее и в ожидании новых побед.

К новым горизонтам

Благодаря этой победе, Ferrari вновь вступает в борьбу за титул в чемпионате среди конструкторов, отставая всего на 54 очка от McLaren и на 8 очков от Red Bull. Грядущие гонки обещают быть волнительными, начиная с Гран-при в Мехико Сити, где команда будет наращивать свой потенциал.

Краткое описание гонки:

Карлос Сайнц и Шарль Леклер занимают соответственно третье и четвёртое место в стартовой решётке.

Старт: Когда болиды зашли на первый вираж, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен слегка зацепились друг за друга, тем самым позволив Леклеру выйти в лидеры, а Карлос занял третье место за голландцем.

Когда болиды зашли на первый вираж, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен слегка зацепились друг за друга, тем самым позволив Леклеру выйти в лидеры, а Карлос занял третье место за голландцем. 3-й круг: Машина безопасности выезжает на трассу первый раз за девять последних гонок после инцидента, в результате которого болид Льюиса Хэмилтона оказался заблокированным в гравии на 19-м вираже.

Машина безопасности выезжает на трассу первый раз за девять последних гонок после инцидента, в результате которого болид Льюиса Хэмилтона оказался заблокированным в гравии на 19-м вираже. 5-й круг: Гонка возобновляется в следующем порядке: Леклер, Ферстаппен, Сайнц, Норрис и Пиастри.

Гонка возобновляется в следующем порядке: Леклер, Ферстаппен, Сайнц, Норрис и Пиастри. 21-й круг: Карлос делает свою первую остановку на 2,6 секунды, чтобы сменить шины на жёсткие и выходит со стенда пятым.

Карлос делает свою первую остановку на 2,6 секунды, чтобы сменить шины на жёсткие и выходит со стенда пятым. 25-й круг: Ферстаппен тоже заходит на стенд, чтобы сменить жёсткие шины, что позволяет Карлосу выйти на четвёртое место.

Ферстаппен тоже заходит на стенд, чтобы сменить жёсткие шины, что позволяет Карлосу выйти на четвёртое место. 26-й круг: Шарль в свою очередь заходит на стенд, чтобы перейти на жёсткие шины, затем продолжает гонку на третьем месте за Норрисом и Пиастри.

Шарль в свою очередь заходит на стенд, чтобы перейти на жёсткие шины, затем продолжает гонку на третьем месте за Норрисом и Пиастри. 31-й круг: Леклеру удаётся обойти Пиастри, выйдя на второе место, а Норрис заходит на стенд, чтобы сменить жёсткие шины. Шарль становится лидером перед Пиастри и Сайнцом.

Леклеру удаётся обойти Пиастри, выйдя на второе место, а Норрис заходит на стенд, чтобы сменить жёсткие шины. Шарль становится лидером перед Пиастри и Сайнцом. 32-й круг: Пиастри заходит на стенд, и оба Ferrari встают во главу гонки.

Пиастри заходит на стенд, и оба Ferrari встают во главу гонки. Финиш: Для наших двух пилотов ситуация не меняется, а за ними идёт суровая дуэль между Ферстаппеном и Норрисом за третье место. Англичанин первым пересёк финишную линию, но штрафное время переворачивает финальный порядок. Эта гонка ознаменовала 87-й двойной победный финиш скудерии и принесла ей 55 ценных очков.

Формула 1: триумф Шарля Леклера на Гран-при Италии и вторая победа дома!