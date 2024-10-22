Формула-1: Шарль Леклер побеждает на Гран-при США, а Scuderia Ferrari блестяще занимает первые два места на подиуме
В это воскресенье Scuderia Ferrari блистала на трассе Гран-при США в Остине своим громким достижением, восхитившим фанатов и поклонников Формулы-1. Благодаря смелой стратегии и высочайшему мастерству, Шарль Леклер и Карлос Сайнц устроили захватывающее зрелище и принесли команде долгожданную победу.
С самого старта Шарль Леклер воспользовался небольшой неразберихой между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном на первом вираже. В этот момент монегаск вырвался в лидеры, пока Карлос Сайнц, быстро выйдя на третье место, пытался разделаться с Ферстаппеном. Бурный дебют вывел скудерию на прямой путь к успеху, и Леклер блестяще контролировал гонку.
Выигрышная стратегия
Для Ferrari командная работа была важнее всего. Стратеги быстро изменили политику для Сайнца, позволив ему сделать кратчайшую остановку на стенде на 21-м кругу. Снова выйдя на трассу перед Серджио Пересом, испанец воспользовался скоростью своего SF-24 на жестких шинах, что позволило ему великолепно подсечь действующего чемпиона Ферстаппена.
Восхождение Леклера
На 26-круге монакский пилот также зашёл на стенд, но потом ему пришлось потолкаться локтями, чтобы снова выйти в лидеры, обогнав Оскара Пиастри. На 31-м кругу магия сработала: Леклер и следующий прямо за ним Сайнц возглавили гонку. С этого момента лидирующий дуэт Ferrari показал идеальную слаженность, дойдя до финиша без зацепок.
Радость на подиуме
Пройдя финишную линию, Шарль Леклер одержал восьмую победу в своей карьере, а Карлос Сайнц в шестой раз поднялся на подиум в этом сезоне. Вместе они позволили Ferrari отметить 87-й двойной победный финиш и набрать в эти выходные впечатляющие 55 очков.
Реакции пилотов
«Приятно добиться победы в начале этой тройной программы. Вся команда великолепно работала на этот успех, и первые два места принесли нам много очков в борьбе за титул среди конструкторов. Наша цель оптимистична, но мы никогда не перестанем мечтать, пока эта мечта не сбудется. У меня был отличный старт, я воспользовался тем, что Макс (Ферстаппен) круто зашел на 1-й вираж, и Ландо (Норрис) защищался от него. Я подготовился к своему выходу и обошёл их обоих.
После этого я уже знал, что осталось только следить за шинами и просто доехать до дома. С первого круга у нас был очень высокий темп, и я чувствовал, что могу спокойно оторваться от Макса. Мы существенно продвинулись в регулировках для гонки, и я надеюсь, что мы сохраним этот опыт для следующих гонок. Мы сделаем всё, чтобы добиться максимальных результатов, а в конце года подведём итоги и посмотрим, что получилось», заявил Шарль Леклер в коммюнике Scuderia Ferrari.
«Для команды это были практически идеальные выходные, так что, браво всем – здесь и у нас. Вначале мою гонку блокировали Ландо (Норрис) и Макс (Ферстаппен), которые сражались передо мной, это вынудило меня сделать первую остановку в выхлопных газах Макса. У меня была проблема, и в течение нескольких дней я переживал, но нам удалось её устранить и воспользоваться своим темпом, чтобы обойти Макса и прийти вторыми.
Этот болид гениально атакует, и мы будем сражаться до последней гонки на чемпионате конструкторов. Мы должны продолжать работать в том же духе на оставшихся гонках, начиная с Мехико Сити на следующей неделе», заявил Карлос Сайнц в свою очередь.
Заслуженный праздник
После такой впечатляющей победы команда Ferrari явно заслужила право отпраздновать её в Остине. Неутомимая работа всей команды, включая Артура Леклера в Маранелло и на трассе, принесла плоды, теперь все полны энтузиазма, глядя в будущее и в ожидании новых побед.
К новым горизонтам
Благодаря этой победе, Ferrari вновь вступает в борьбу за титул в чемпионате среди конструкторов, отставая всего на 54 очка от McLaren и на 8 очков от Red Bull. Грядущие гонки обещают быть волнительными, начиная с Гран-при в Мехико Сити, где команда будет наращивать свой потенциал.
Краткое описание гонки:
- Карлос Сайнц и Шарль Леклер занимают соответственно третье и четвёртое место в стартовой решётке.
- Старт: Когда болиды зашли на первый вираж, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен слегка зацепились друг за друга, тем самым позволив Леклеру выйти в лидеры, а Карлос занял третье место за голландцем.
- 3-й круг: Машина безопасности выезжает на трассу первый раз за девять последних гонок после инцидента, в результате которого болид Льюиса Хэмилтона оказался заблокированным в гравии на 19-м вираже.
- 5-й круг: Гонка возобновляется в следующем порядке: Леклер, Ферстаппен, Сайнц, Норрис и Пиастри.
- 21-й круг: Карлос делает свою первую остановку на 2,6 секунды, чтобы сменить шины на жёсткие и выходит со стенда пятым.
- 25-й круг: Ферстаппен тоже заходит на стенд, чтобы сменить жёсткие шины, что позволяет Карлосу выйти на четвёртое место.
- 26-й круг: Шарль в свою очередь заходит на стенд, чтобы перейти на жёсткие шины, затем продолжает гонку на третьем месте за Норрисом и Пиастри.
- 31-й круг: Леклеру удаётся обойти Пиастри, выйдя на второе место, а Норрис заходит на стенд, чтобы сменить жёсткие шины. Шарль становится лидером перед Пиастри и Сайнцом.
- 32-й круг: Пиастри заходит на стенд, и оба Ferrari встают во главу гонки.
- Финиш: Для наших двух пилотов ситуация не меняется, а за ними идёт суровая дуэль между Ферстаппеном и Норрисом за третье место. Англичанин первым пересёк финишную линию, но штрафное время переворачивает финальный порядок. Эта гонка ознаменовала 87-й двойной победный финиш скудерии и принесла ей 55 ценных очков.