La Compagnie de Bus de Monaco met en garde contre une arnaque sur les réseaux sociaux

Vigilance ! Une nouvelle arnaque à la carte de transports sévit en Principauté.

Des escrocs ont mis au point une nouvelle fausse page Facebook pour arnaquer les utilisateurs de la CAM. Intitulée « Offre spéciale pour les résidents de Monaco », elle promet un an de transport gratuit sur le réseau de bus monégasque à condition d’acheter une carte de bus via le lien. Cela serait soit-disant « une initiative écologique pour encourager les habitants à utiliser plus fréquemment les transports en commun ».

Publicité

C’est la deuxième fois en quelques mois que la Compagnie de Bus de Monaco est la cible d’une arnaque. La dernière fois, c’était une carte de bus à seulement 3 euros qui était promise.

« Nous vous invitons à ne surtout pas cliquer sur ce lien et à ne pas prendre en considération toutes ces fausses informations proposées et diffusées. » alerte la compagnie. Et ils ont bien raison car une fois les coordonnées bancaires remplies, les malfaiteurs peuvent pirater les comptes des utilisateurs et leur voler de l’argent.

La compagnie de Bus de Monaco rappelle à ses usagers que les seules références pour les trajets quotidiens sont le site internet de la CAM et l’application Monapass. Rien d’autre !

La mairie de Monaco met en garde contre une fraude aux horodateurs en Principauté