La Princesse Charlène inaugure l’inclusif Meeting européen de natation Princesse Charlène

L’évènement réunit les meilleurs athlètes atteints d’une déficience mentale.

Le Centre Nautique Albert II a accueilli ce week-end la deuxième édition du « Meeting européen de natation Princesse Charlène », un événement organisé par l’association Special Olympics.

Ce rendez-vous a réuni les 200 meilleurs athlètes avec une déficience mentale issus de toute l’Europe, avec en tête des talents locaux Clément Collon, nageur monégasque, et visiblement enthousiaste de ce rendez-vous : « entre le judo et la natation, je ne compte plus les médailles ! » Il explique au micro de Monaco Info « nager depuis tout petit à l’école et en cours de piscine. »

© Philippe Fitte / Palais Princier

Le couple princier, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, était présent pour soutenir les athlètes. Pour l’édition qui porte son nom, la Princesse Charlène a eu l’honneur d’inaugurer la compétition et de donner le coup d’envoi de cette rencontre européenne.

© Philippe Fitte / Palais Princier

© Philippe Fitte / Palais Princier

Créé en 1968 aux États-Unis et introduit en Europe en 1980, Special Olympics œuvre à l’intégration des personnes en situation de handicap par le sport. Monaco, avec la Belgique et l’Irlande, figure parmi les premiers pays à avoir adhéré à ce mouvement, initialement sous la présidence de Mireille Calmes, puis de Pierre Van Klaveren.

Cette édition a mis plusieurs mois à s’organiser et aura nécessité l’appui de d’une centaine de bénévoles pour faire vivre l’évènement qui a vu son premier meeting monégasque naître il y a dix ans.