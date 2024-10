Les World Rugby Awards reviennent à Monaco

C’est la quatrième fois que la Principauté accueille cette cérémonie de renom.

Il est bientôt l’heure pour la soirée des World Rugby Awards de revenir à la salle des Étoiles de Monaco. Placée sous le Haut Patronage de la Princesse Charlène, elle aura lieu le 24 novembre prochain et marquera la fin de la saison internationale de rugby.

Publicité

« Nous sommes enchantés de revenir à Monaco, un lieu emblématique lié à certains des événements sportifs les plus prestigieux au monde, pour la remise des World Rugby Awards 2024, après une année exceptionnelle de rugby international », a déclaré le Directeur général de World Rugby, Alan Gilpin.

Au total, 14 prix seront décernés, tant en rugby à XV qu’en rugby à 7, pour récompenser les meilleurs joueurs et joueuses de l’année mais aussi le meilleur entraîneur, les révélations ou encore la « Dream Team ».

La Princesse Charlène apporte son précieux soutien au rugby monégasque

La liste des nommés dans toutes les catégories sera dévoilée seulement le lundi 18 novembre. Elle a été sélectionnée par un jury haut de gamme composé de légendes du rugby, de membres du Hall of Fame de World Rugby et d’anciens lauréats comme Thierry Dusautoir, Kieran Read et Rachael Burford. Antoine Dupont, primé meilleur joueur en 2021, fait déjà partie des grands favoris pour succéder au troisième-ligne All Black Ardie Savea.

Du lundi 18 au mercredi 20 novembre, les supporters auront la possibilité de voter en ligne pour l’Essai International Rugby Players de l’Année.