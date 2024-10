SPORTEL Awards 2024 : Retour sur une soirée mémorable célébrant le sport et l’émotion

Ce lundi 28 octobre, la magie du sport s’est une nouvelle fois manifestée lors de la cérémonie des SPORTEL Awards, qui s’est déroulée au Grimaldi Forum. Diffusée en direct par TVMonaco, la chaîne publique nationale monégasque du réseau TV5 Monde, cette soirée a su tenir toutes ses promesses, alliant émotion et célébration des exploits sportifs.

Les festivités ont démarré avec un défilé impressionnant de champions, qui ont foulé un tapis mauve, rendant hommage à la piste d’athlétisme des JO de Paris 2024. Présentée par Marc Maury, ancien décathlonien et rugbyman, la cérémonie, tenue dans la somptueuse salle Prince Pierre, a rassemblé des figures emblématiques du monde sportif, allant d’athlètes aux palmarès éclatants à de jeunes espoirs prometteurs.

Publicité

Les Podiums d’Or ont mis à l’honneur les plus belles séquences sportives de l’année, tandis que le Prix du Livre Renaud de Laborderie a été attribué au meilleur ouvrage consacré au sport : The Last Heroes : 100 Moments of Olympics Legend d’Olivier Margot et Étienne Bonamy, publié par les éditions Assouline.

Des trophées remis par des athlètes de renom

Une multitude d’athlètes de renom ont pris place sur scène pour remettre les récompenses aux lauréats, choisis par un jury 2024 varié et présidé par Laura Flessel-Colovic, icône de l’escrime française et ancienne ministre des Sports.

Elle était entourée de personnalités du sport issues de divers horizons, telles que Mathieu Forget, photographe et danseur, Pauline Déroulède, N°1 française de tennis fauteuil, Stéphane Le Goff, grand reporter, et bien d’autres.

Un show exceptionnel

L’événement a été marqué par une performance acrobatique saisissante de Nicolas Fleury, qui a su captiver le public avec son vélo, tout en partageant les valeurs du sport. Les interviews menées par Nelson Monfort avec les athlètes français récemment médaillés ont également ajouté une dimension d’intensité à cette soirée exceptionnelle.

Laurent Puons, le Directeur Général, a souligné : « Cette cérémonie met à l’honneur des images et des récits qui illustrent les plus belles valeurs du sport. Nos champions incarnent le courage, la persévérance et l’excellence, des qualités que SPORTEL Awards est fier de célébrer. Chaque trophée remis ce soir est une reconnaissance de ces efforts remarquables, et nous sommes ravis de voir notre événement résonner ainsi dans le monde du sport ».

Ce n’est pas moins que Louis Ducruet, représentant le Prince Albert II, qui a clos la soirée en remettant le Prix de la Légende à l’illustre Nikola Karabatic, trois fois champion olympique et quadruple champion du monde, figure incontournable du handball français et international.

Le Prix de l’Autobiographie a été attribué à Dominique Rocheteau, emblème du football français et vainqueur de l’Euro 1984, pour son livre Foot Sentimental, salué pour son authenticité et sa profondeur.

Marine Picoulet, Responsable de SPORTEL Awards, a conclu : « Ce soir, nous célébrons des champions de tous horizons, dont les parcours témoignent de sacrifices, de passion et de dépassement de soi. Chaque athlète, quelles que soient ses épreuves, inspire les générations futures à poursuivre leurs rêves avec détermination. Honorer ces performances d’exception est au cœur de notre mission, car elles rappellent que le courage, la résilience et la force intérieure sont les valeurs fondamentales du sport. Nous espérons que ces histoires marquantes encourageront d’autres à s’engager pleinement dans leur propre aventure sportive, quel que soit le chemin qu’ils empruntent ».

SPORTEL Awards 2024 : Un jury en or pour célébrer le sport