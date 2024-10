SPORTEL Awards 2024 : Un jury en or pour célébrer le sport

Les SPORTEL Awards récompensent depuis 35 ans les plus belles œuvres sportives de l’année écoulée à travers deux catégories : Les Podiums d’Or et Le Prix du Livre Renaud de Laborderie © SPORTEL Awards

La 31e édition des SPORTEL Awards s’annonce grandiose avec un jury prestigieux présidé par l’icône de l’escrime, Laura Flessel-Colovic. Du 27 au 29 octobre, le Grimaldi Forum Monaco vibrera au rythme des plus belles images sportives de l’année, avec des personnalités venues d’horizons variés.

Le jeudi 10 octobre, les organisateurs des SPORTEL Awards 2024 ont levé le voile sur un jury d’exception, qui saura porter haut les valeurs du sport. À sa tête, Laura Flessel-Colovic, quintuple médaillée olympique et figure emblématique de l’escrime française. En tant qu’ancienne ministre des sports, elle apporte non seulement son palmarès impressionnant, mais aussi une vision passionnée du monde sportif.

Aux côtés de Laura, des talents aussi variés qu’engagés : Pauline Déroulède, numéro un française de tennis fauteuil, incarne la détermination avec ses trois titres de championne de France consécutifs. L’art du mouvement sera aussi à l’honneur avec Mathieu Forget, le photographe qui fige en un instant l’essence même de l’athlétisme.

Parmi les autres membres du jury, Jackson Richardson, légende du handball français, dont le palmarès est un véritable conte de fées sportif, apportera son expertise, tandis que Céline Jobert, spécialiste du marketing sportif, évaluera les œuvres sous un angle innovant.

Stéphane Le Goff, grand reporter aux multiples couvertures de grands événements, et Robert Colle, vice-président de la Fédération Monégasque de Ski, complètent ce jury aux compétences inégalées. Enfin, Florent Pietrus, champion d’Europe de basketball, sera le porte-voix de la paix au sein du jury, afin de sélectionner les œuvres les plus marquantes de l’année.

Une cérémonie exceptionnelle

La soirée de remise des prix, prévue pour le lundi 28 octobre à 19h45, promet d’être un moment d’émotion et de célébration. Animée par l’ancien décathlonien Marc Maury, elle réunira champions olympiques et célébrités autour des meilleurs moments sportifs de l’année. Les lauréats seront révélés dans une ambiance festive, mettant en lumière le meilleur ralenti, les plus beaux documentaires et les campagnes publicitaires les plus créatives.

Parmi les récompenses, le Prix de l’Autobiographie 2024 sera attribué à Dominique Rocheteau pour son œuvre Foot Sentimental. Ce livre, empreint de nostalgie et de réflexions profondes sur le monde du football, permettra aux lecteurs de revivre les instants glorieux et les défis du sport professionnel.

Avec des surprises et des émotions au programme, les SPORTEL Awards 2024 s’annoncent comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du sport. Rendez-vous au Grimaldi Forum pour une célébration à la hauteur des talents qui font briller notre époque !

