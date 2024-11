Alain Ducasse et la brasserie de saké Shichiken s’unissent pour donner une fusion culinaire extraordinaire

Cela fait déjà trois ans que la maison historique Shichiken et le chef monégasque Alain Ducasse s’associent sur le thème du saké japonais. Cet automne, le duo a entamé un tour du monde culinaire.

Dans le domaine de la haute gastronomie, les collaborations entre différentes traditions culinaires donnent souvent naissance à des expériences gastronomiques exceptionnelles. Un exemple marquant est le partenariat entre le chef monégasque Alain Ducasse et la maison de saké japonaise historique, Shichiken. Cette alliance a non seulement abouti à la création de boissons innovantes, mais a également orchestré des dîners exclusifs célébrant la fusion des arts culinaires japonais et français.

Une f usion de t raditions

Fondée en 1750 à Hakushu, au cœur des Alpes japonaises, Shichiken est réputée pour son saké d’exception, élaboré à partir des eaux pures du mont Kaikoma. Cette eau cristalline, enrichie de minéraux naturels, confère une profondeur unique à leurs sakés. La famille Kitahara, avec Tsushima Kitahara en tant que maître-brasseur de la 13e génération, perpétue cette riche tradition.

Alain Ducasse a toujours été un fervent défenseur de l’innovation tout en respectant les techniques traditionnelles. Sa collaboration avec Shichiken a débuté en 2021, aboutissant à la création de l’« Alain Ducasse Sparkling Sake ». Cette boisson marie l’élégance des méthodes de fabrication du champagne français à l’artisanat du saké japonais, offrant une expérience de dégustation unique.

Créations i nnovantes

Le partenariat a évolué avec l’introduction de l’« Alain Ducasse Sustainable Spirit » en 2023. Ce spiritueux est distillé à partir de lies de saké, un sous-produit du brassage du saké, et vieilli pendant trois ans dans des fûts de whisky de la distillerie Suntory Hakushu. Le résultat est un profil aromatique complexe reflétant à la fois la durabilité et l’innovation, des valeurs chères à Shichiken et à Ducasse.

Tournée c ulinaire m ondiale

En 2024, la collaboration a pris une dimension dynamique avec la tournée « Shichiken & Alain Ducasse Around the World ». Ce voyage gastronomique a débuté le 22 octobre au Beige Alain Ducasse à Tokyo et s’est étendu à sept villes, dont Bangkok, Naples, Monaco, Paris, Londres et New York. Chaque événement proposait des dîners exclusifs harmonisant la cuisine française et le saké japonais, mettant en lumière la polyvalence et la profondeur des offres de Shichiken aux côtés de l’expertise culinaire de Ducasse.

Événement exclusif au Louis XV

Un moment fort de cette tournée a été le dîner exclusif organisé le 31 octobre au Louis XV – Alain Ducasse à Monaco. Le chef Emmanuel Pilon a élaboré un menu en quatre services célébrant les saveurs méditerranéennes, chaque plat étant soigneusement associé aux sakés de Shichiken, y compris les deux cuvées Alain Ducasse. Maxime Pastor, chef sommelier, a guidé les convives à travers ces boissons japonaises aux différentes nuances, enrichissant ainsi l’expérience culinaire.

Un témoignage de synergie culinaire

Cette collaboration illustre comment les traditions culinaires de différentes cultures peuvent s’entrelacer pour créer des expériences innovantes et mémorables. En mariant le savoir-faire méticuleux du brassage du saké japonais à l’art de la gastronomie française, Shichiken et Alain Ducasse ont établi un précédent pour de futures initiatives culinaires interculturelles.

Alors que le monde de la gastronomie continue d’évoluer, de tels partenariats mettent en lumière les possibilités infinies qui émergent lorsque la tradition rencontre l’innovation, offrant aux convives un avant-goût de l’harmonie mondiale dans leurs assiettes et leurs verres.