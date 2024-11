Avis aux startups : MonacoTech lance un nouvel appel à projets

MonacoTech a été cofondé en 2017 par le gouvernement Princier, Monaco Telecom et Xavier Niel © Philippe Fitte

Ce sera le dernier appel à projets de l’année 2024 pour MonacoTech.

L’incubateur d’entreprises monégasque, MonacoTech, est à la recherche de nouvelles startups audacieuses pour enrichir son écosystème. Celles intéressées devront déposer leurs dossiers de candidature avant le 25 novembre à minuit.

Sont appelés à candidater les entrepreneurs du monde entier souhaitant développer leur société depuis Monaco et aussi, les équipes fondatrices portées par une vision novatrice et désireuses d’apporter des solutions concrètes aux défis majeurs de notre société.

Les startups candidates doivent proposer des projets technologiques en phase de démarrage, répondant à plusieurs critères comme le fait d’avoir un prototype fonctionnel et dans l’idéal, des premiers retours positifs du marché et viser une commercialisation dans un délai inférieur à 18 mois. Les secteurs prioritaires incluent la GreenTech, la BioTech/MedTech, la BlueTech/Smart Yachting, La FinTech et le Digital, notamment l’intelligence artificielle avec un projet significatif.

Le processus de sélection se déroule en trois phases avec premièrement la candidature en ligne. Vient ensuite l’entretien vidéo qui sera programmé en décembre pour ceux qui auront retenu l’attention. Les projets finalistes devront, par la suite, être défendus devant un jury d’experts fin janvier 2025.

En rejoignant le programme MonacoTech à partir de mars 2025, les startups sélectionnées « bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de 18 mois, de ressources techniques et financières, d’un accès privilégié à un réseau d’experts ainsi que d’opportunités de networking uniques » explique l’incubateur monégasque.