Вниманию стартапов: MonacoTech объявляет новый конкурс проектов

MonacoTech был основан в 2017 году княжеским правительством, компанией Monaco Telecom и Ксавье Нилем (Xavier Niel) © Филипп Фитт (Philippe Fitte)

Для MonacoTech это будет последний конкурс проектов в 2024 году.

Бизнес-инкубатор Монако – MonacoTech – ищет смелые стартапы для развития своей экосистемы. Желающие должны подать свои досье заявок до полуночи 25 ноября.

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Приглашаются предприниматели со всего мира, желающие развивать свой бизнес из Монако, а также инициативные группы, движимые инновационным видением и желающие предложить конкретные решения основных проблем нашего общества.

Стартапы-кандидаты должны предлагать технологические проекты в начальной фазе развития, отвечающие нескольким критериям, таким как наличие функционального прототипа и, в идеале, первоначальные положительные реакции рынка и стремление к коммерческой реализации в течение периода менее полутора лет. Приоритетные сектора включают GreenTech, BioTech/MedTech, BlueTech/Smart Yachting, FinTech и Digital, особенно искусственный интеллект с существенным проектом.

Процесс отбора проходит в три этапа: сначала подается онлайн-заявка. Затем следует видеосовещание, которое будет запланировано на декабрь для тех, кто привлёк внимание. Проекты-финалисты впоследствии должны быть защищены перед экспертным жюри в конце января 2025 года.

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Присоединившись к программе MonacoTech с марта 2025 года, отобранные стартапы «получат полтора года индивидуальной поддержки, технические и финансовые ресурсы, привилегированный доступ к сети экспертов, а также уникальные сетевые возможности», объясняет бизнес-инкубатор Монако.