Cortège, orchestre, remise de gerbes… Monaco a commémoré l’Armistice de 1918 

Le rendez-vous était donné le lundi 11 novembre 2024 autour de plusieurs lieux de la Principauté.

Le 11 novembre 1918, la signature de l’Armistice mettait fin à la Première Guerre Mondiale entre les Alliés et l’Allemagne. Et pour ne pas oublier ce conflit de quatre ans qui a fait plus de neuf millions de morts et de disparus, Monaco a souhaité commémorer l’Armistice en présence de plusieurs membres du Conseil Communal. Des dizaines de personnes, dont des représentants des Hautes Instances de la Principauté ainsi que le Ministre d’Etat Didier Guillaume, ont assisté à cet important événement.

Le début de la cérémonie, ponctué par une remise de gerbes, a pris place au pied de la stèle érigée en hommage au roi des Belges Albert Ier, située boulevard de Belgique.

Le Prince Albert II rend un hommage poignant aux victimes de la Grande Guerre

Après le dépôt des gerbes, la cérémonie s’est poursuivie au Cimetière de Monaco, devant le Monument aux Morts, pour la traditionnelle cérémonie du Souvenir en hommage aux Morts des deux guerres. Le tout en cortège et accompagné de l’Orchestre des Carabiniers et de la Musique Municipale. Elle s’est ensuite achevée à la Maison de France.