Coup d’envoi de la première campagne de dépistage du cancer du poumon pour le Mois Sans Tabac

Les personnes concernées vont recevoir un courrier pour se faire dépister gratuitement.

Le 1er novembre marque le lancement de la neuvième édition du « Mois Sans Tabac » à Monaco. La nouveauté de cette année ? La campagne de dépistage national du cancer du poumon ouverte aux assurés sociaux de la Principauté âgés de plus de 50 ans.

Publicité

Ce cancer est « un fléau en raison de son impact dévastateur sur la santé. Il est trop souvent diagnostiqué à un stade avancé. Lorsqu’il est pris à temps, les chances de guérir sont bien meilleurs. Cette nouvelle campagne de dépistage national démontre un engagement fort et l’intérêt que porte le Gouvernement du Prince à la politique de santé, tant des résidents que des salariés de la Principauté » explique le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires sociales et de la santé, Christophe Robino.

Drogue, alcool, paris… Monaco participe à une enquête sur les comportements à risque des adolescents

Ce dépistage précoce, au moyen d’un scanner pulmonaire, offre la possibilité de recevoir un traitement plus efficace et augmente ainsi les chances de guérison du cancer du poumon, l’une des principales causes de décès par cancer.

Cette campagne de dépistage vise également à sensibiliser le grand public aux dangers du tabac et encourage à l’arrêt du tabac et à la surveillance régulière de sa santé. Les données recueillies auront un impact positif puisqu’elles permettront de rassembler des informations sur l’état de santé de la population et d’adapter les politiques de prévention et de traitement en Principauté.

Le Gouvernement Princier rappelle que la consultation de tabacologie, organisée par la Direction de l’Action Sanitaire (DASA) au Centre Hospitalier Princesse Grace est gratuite et accessible à tous.