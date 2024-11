L’École Internationale de Monaco (International School of Monaco – ISM) a eu l’honneur d’accueillir le nouveau programme d’éducation au développement durable de la Formule E. Nommé « Driving Force », ce dernier sensibilise les élèves au changement climatique.

La Formula E a profité du mois d’octobre pour inaugurer son programme éducatif en Principauté. L’École Internationale de Monaco est le premier établissement scolaire a bénéficié de ce projet. Cette collaboration a été facilitée par les soutiens de l’Automobile Club de Monaco et la Fondation Prince Albert de Monaco II.

Destinée aux moins de 12 ans, cette initiative s’appuie sur les activités de développement durable et d’engagement communautaire. Ainsi, 54 élèves de 6e année, pourront bénéficier régulièrement des modules axés sur le développement durable et des sujets clés tels que les énergies renouvelables. Des ateliers seront également mis en place pour présenter la stratégie RSE de la Formule E.

La vice-président du développement durable de la Formule E, Julia Pallé, s’est exprimé sur cette innovation : « Nous sommes ravis de lancer les premiers modules de ‘Driving Force’ aux côtés de l’Ecole Internationale de Monaco. Il s’agit d’un alignement parfait, car non seulement Monaco est le foyer spirituel du sport automobile, mais en tant que Principauté, elle prend des mesures ambitieuses pour être plus durable. Les enfants qui participent au programme seront en mesure de comprendre et d’en apprendre davantage sur la planète, sur la façon dont ils peuvent mieux prendre soin de l’environnement et sur les questions sociales, jetant ainsi les bases d’un avenir plus durable. »

À l’approche du Monaco E-Prix, qui aura lieu le 3 et 4 mai 2025, « Driving Force » aborde les sujets climatiques de façon optimiste et engageante afin d’encourager les enfants à s’engager sur des thèmes durables et à créer eux-mêmes un impact positif, à une époque où l’éco-anxiété augmente.

Arthur Dias