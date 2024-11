Euroligue : Monaco dompte l’Asvel et brille à domicile

Les Monégasques confirment leur place dans le top 8 au classement.

Semaine agitée pour la Roca Team, marquée par le départ de son entraîneur Sasa Obradovic. Pourtant, l’équipe monégasque n’a pas vacillé. Elle a retrouvé son éclat à domicile, à Gaston Médecin, en s’imposant face à l’Asvel (103-92) jeudi 21 novembre, lors de la 8ᵉ journée d’Euroligue.

Ce match était l’occasion pour la Roca Team de tourner la page après deux déconvenues à domicile, face à Paris et à l’Étoile Rouge Belgrade. Mais, les Monégasques ont montré leur capacité de réaction en allant s’imposer avec l’autorité sur le parquet de Baskonia.

Ce succès à l’extérieur leur a permis de regagner en confiance avant de retrouver leurs supporters à Gaston Médecin. « C’est une victoire importante pour le groupe. On se devait de réagir après les derniers évènements. Ce soir, on a retrouvé cet état d’esprit collectif, on a montré qu’on était heureux d’être sur le terrain. On s’est battu tous ensemble pour le club. Il faut maintenant enchainer les victoires et faire une série tout en gardant le même état d’esprit. À titre personnel ? Je me sentais très bien, j’avais du feu dans les jambes », s’est réjoui Elie Okobo, auteur de 27 points, au micro de Skweek.

En difficulté, l’Asvel, pourtant adroite à trois points (14/20), a payé cher son manque d’intensité en deuxième mi-temps. « Je n’ai pas reconnu mon équipe, surtout après la pause. On savait qu’ils allaient avoir une réaction et nous n’étions pas prêts. Il faut jouer avec la bonne intensité. On a mérité de se faire battre », a regretté l’entraîneur villeurbannais Pierric Poupet.

Avec cette victoire importante, Monaco se prépare désormais à affronter le Panathinaïkos vendredi 29 novembre. Une rencontre cruciale pour poursuivre sur cette dynamique positive en Euroligue.



