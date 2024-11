Golden Foot Awards 2024 : Lautaro Martinez et Saki Kumagai laissent une empreinte pour l’éternité

Le 31 octobre au soir, l’Automobile Club a accueilli la 21e édition des Golden Foot Awards, un événement prestigieux célébrant les exploits des plus grands noms du football. Parmi les lauréats, Lautaro Martinez, star argentine de l’Inter Milan, a reçu le prix avec émotion malgré son absence. L’événement a également honoré le football féminin et a dévoilé des projets ambitieux visant à promouvoir le sport et l’éducation à l’échelle mondiale.

« Merci à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et à toutes les personnes qui représentent le Golden Foot pour m’avoir choisi pour ce prix et de rester dans l’histoire avec ce prix aux côtés de tous les grands champions. Les premiers mots qui me viennent à l’esprit sont donc : merci. Je suis heureux de profiter de ce prix avec ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m’ont toujours soutenu », a déclaré le grand vainqueur Lautaro Martinez, joueur international argentin, dans une vidéo projetée devant le public monégasque.

Le footballeur international Lautaro Martinez Le Golden Foot Award a été modernisé et utilise des matériaux nobles et élégants, avec un revêtement en cuir doré à relief d’étoiles et de feuilles, ainsi que des feuilles d’or 24 carats sur toute la partie de l’empreinte. Grâce à son QR code, le prix est connecté et présente tous les joueurs depuis 2003. Une application sera bientôt disponible pour mettre à l’honneur tous les lauréats du Golden Foot, en présentant leur palmarès, leur profil et des photos exclusives.

La soirée a également été marquée par la remise du Golden Foot Award catégorie féminine à Saki Kumagai, une étoile montante du football japonais. Louis Ducruet, fils de la Princesse Stéphanie, a remis le prix à la joueuse, soulignant l’importance du football féminin.

« Je suis très honoré de remettre ce prix à Saki Kumagai, qui fait une très grande carrière dans le football et qui a montré toute la grandeur du football féminin. Elle a été une très grande championne dans toutes les compétitions qu’elle a pu disputer. Un grand bravo et merci au Golden Foot de mettre le football féminin à l’honneur », a-t-il affirmé, saluant ainsi la carrière impressionnante de Kumagai.

Louis Ducruet et sa femme Marie Ducruet Louis Ducruet et la joueuse japonaise Saki Kumagai

D’autres figures emblématiques du football ont également été célébrées. Rui Costa a reçu le prix Golden Foot Legend des mains de l’actrice Nadia Farès, tandis que Ruud Krol a été sacré légende par Alain Boghossian. Gerard Piqué, une autre étoile du ballon rond, a également été honoré et a remercié l’association pour sa contribution au sport.

Fabio Cannavaro, lui aussi lauréat, a reçu son prix des mains de Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco. À l’occasion du Centenaire du club monégasque, une vidéo a été projetée mettant en valeur les locaux et les joueurs de l’AS Monaco.

L’actrice française Nadia Farès Thiago Scuro et le lauréat Fabio Cannavaro Alain Boghossian et le lauréat Ruud Krol Ruud Krol et Rui Costa Fabio Cannavaro, Rui Costa, Saki Kumagai, Gerard Piqué, Ruud Krol et Louis Ducruet Crédits photos : Image Promotion Company SAM – Golden Foot

La veille de la cérémonie, une conférence de presse s’est tenue afin de dévoiler un projet ambitieux : le « Golden Foot Legends Café Museum ». Ce lieu unique, qui sera installé à Monaco, mêlera convivialité et technologie moderne. S’étendant sur 600m², ce musée interactif permettra aux visiteurs de vivre des expériences immersives grâce à des hologrammes de grands joueurs et des technologies de pointe, comme la 3D Bilboards.

Il permettra également de diffuser en direct ou en streaming des événements sportifs en lien avec le calendrier sportif local. L’initiative vise à promouvoir le football tout en rendant hommage aux légendes qui ont marqué l’histoire du sport.

Lors de cette conférence, le premier objet du musée : une plaque avec un revêtement 24 carats du futur « Golden Foot Legends Cafe Museum », a été présentée aux journalistes puis exposée sur le tapis rouge des Golden Foot Awards. Il s’agit de l’empreinte du Prince Albert II, en tant que Golden Foot Honor.

Suite au dépôt des empreintes de S.A.S. le Prince Albert en 2022 (en tant que Golden Foot Honor), le Golden Foot a pu présenter la plaque en or 24 carats avec les empreintes du prince, qui sera intégrée et visible dans le projet Golden Foot Legends Café Museum. Crédits photos : Anaïs Riu / Monaco Tribune.

Une association caritative avant tout

Les Golden Foot Awards ne se contentent pas de récompenser les athlètes, ils s’engagent également dans des actions humanitaires. À travers l’association Golden Foot Legends, l’événement soutient des projets éducatifs comme la construction d’écoles, de cliniques et de camps sportifs dans des régions défavorisées afin de favoriser l’accès à l’éducation, à la santé et de donner la chance aux jeunes de poursuivre une carrière dans le football. En intégrant les empreintes du Souverain dans le musée, les organisateurs ancrent encore davantage l’événement dans l’histoire de Monaco.

