Messi, Neymar, Griezmann, Benzema… Les stars du football débarquent à Monaco pour les Golden Foot Awards

La Principauté se prépare à accueillir la 21e édition des Golden Foot Awards, un événement exceptionnel placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II. Les 30 et 31 octobre, le prestigieux Automobile Club de Monaco se transformera en véritable temple du football, célébrant les légendes du sport et l’excellence des joueurs contemporains.

Le coup d’envoi des festivités sera donné le 30 octobre avec une conférence de presse au sein du Salon des Princes. En présence de lauréats emblématiques tels que Saki Kumagai, lauréate du Golden Foot Féminin, et de légendes comme Ruud Krol, Fabio Cannavaro et Fernando Llorente, lauréats « Golden Foot Legends », cet événement promet d’être grandiose.

Antonio Caliendo, fondateur et président des Golden Foot Awards, ainsi qu’Alain Boghossian, ancien footballeur international franco-arménien et champion du monde en 1998 avec l’Équipe de France, seront également présents.

La conférence mettra notamment à l’honneur le prix Golden Foot qui a fait peau neuve et affiche un tout nouveau design, moderne et élégant. Il sera désormais orné d’une touche d’or 24 carats et sera très connecté !

Un projet exclusif en Principauté

Lors de cette conférence, Ing. Alejandro Lavarello, VP de l’Association Golden Foot Legends, dévoilera un projet novateur : le « Golden Foot Legends Café Museum ». Ce lieu unique, combinant bar-restaurant et musée, visera à promouvoir le football dans un cadre convivial.

Les visiteurs pourront y vivre une expérience immersive entre passé et présent grâce aux nouvelles technologies. Une œuvre exceptionnelle, liée à ce nouveau projet et à Monaco, sera dévoilée en avant-première mondiale.

Les étoiles du football se bousculent cette année pour le titre de Golden Foot Winner. Les nommés au titre sont :

Kevin De Bruyne (Manchester City – BELGIQUE)

(Manchester City – BELGIQUE) Antoine Griezmann (Atlético Madrid – FRANCE)

(Atlético Madrid – FRANCE) Harry Kane (Bayern Munich – ANGLETERRE)

(Bayern Munich – ANGLETERRE) Lautaro Martinez (Inter Milan – ARGENTINE)

(Inter Milan – ARGENTINE) Lionel Messi (Inter Miami – ARGENTINE)

(Inter Miami – ARGENTINE) Thomas Müller (Bayern Munich – ALLEMAGNE)

(Bayern Munich – ALLEMAGNE) Neymar Jr ( Al-Hilal – BRESIL)

Al-Hilal – BRESIL) Virgil Van Dijk (Liverpool – PAYS BAS)

(Liverpool – PAYS BAS) Marco Verratti (Al-Arabi – ITALIE)

(Al-Arabi – ITALIE) Karim Benzema (Al-Ittihad – FRANCE)

Les attentes sont élevées, et le suspense grandissant quant à l’annonce du gagnant, prévue à la fin de la cérémonie © Image Promotion Company SAM

Une cérémonie de remise des prix exceptionnelle

Le 31 octobre, le moment tant attendu de la remise des prix aura lieu lors d’un dîner de gala exclusif. Le tapis rouge accueillera des célébrités, dont Louis Ducruet, membre de la Famille Princière, Thiago Scuro, Directeur général de l’AS Monaco et une actrice de cinéma franco-américaine, qui auront l’honneur de remettre des prix.

Tous les billets pour cet événement tant attendu ont déjà trouvé preneurs, témoignant de l’engouement autour des Golden Foot Awards. Les passionnés de football du monde entier se rassemblent à Monaco pour célébrer non seulement les performances des joueurs, mais aussi le glamour, l’esprit du sport et l’innovation.

