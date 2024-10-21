Месси, Неймар, Гризманн, Бензема… Звёзды футбола приезжают в Монако на церемонию вручения приза Golden Foot Awards

Княжество готовится провести 21-ю церемонию вручения призов Golden Foot Awards. Уникальное событие пройдёт под покровительством Князя Альбера II. 30 и 31 октября престижный Автомобильный клуб Монако преобразится в истинный храм футбола, чествуя легенд спорта и отмечая достижения современных игроков.

Празднества начнутся 30 октября с пресс-конференции в Княжеском салоне. В присутствии культовых звёзд, таких как Саки Кумагаи, лауреатки Golden Foot среди женщин, и легендарных игроков, среди которых Руд Крол, Фабио Каннаваро и Фернандо Льоренте, лауреаты премии «Golden Foot Legends», событие обещает быть грандиозным.

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На церемонии также будут присутствовать Антонио Калиендо, основатель и президент Golden Foot Awards, и Ален Богоссян, бывший франко-армянский футболист и чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции.

Конференция будет посвящена обновлённому призу Golden Foot с его новым современным и элегантным дизайном. Теперь он украшен 24-каратным золотом и имеет функцию выхода в интернет.

Уникальный проект в Княжестве

На пресс-конференции инженер Алехандро Лаварелло, вице-президент ассоциации Golden Foot Legends, расскажет про новаторский проект «Golden Foot Legends Café Museum». Это эксклюзивное место, сочетающее бар-ресторан с музеем, будет продвигать ценности футбола в уютной обстановке.

Благодаря новым технологиям, посетители смогут получить иммерсивный опыт перемещения из прошлого в настоящее. Публике будет впервые представлено уникальное произведение, связанное с этим новым проектом и Монако.

В этом году звёзды футбола широко представлены в номинациях на Golden Foot Winner. Номинанты:

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити» – Бельгия)

(«Манчестер Сити» – Бельгия) Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид» – Франция)

(«Атлетико Мадрид» – Франция) Гарри Кейн («Бавария» – Англия)

(«Бавария» – Англия) Лаутаро Мартинес («Интер» – Аргентина)

(«Интер» – Аргентина) Лионель Месси («Интер Майами» – Аргентина)

(«Интер Майами» – Аргентина) Томас Мюллер («Бавария» – Германия)

(«Бавария» – Германия) Неймар («Аль-Хиляль» – Бразилия)

(«Аль-Хиляль» – Бразилия) Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль» – Нидерланды)

(«Ливерпуль» – Нидерланды) Марко Верратти («Аль-Араби» – Италия)

(«Аль-Араби» – Италия) Карим Бензема («Аль-Иттихад» – Франция)

Волнительные ожидания и нарастающее напряжение перед объявлением победителя в конце церемонии © Image Promotion Company SAM

Исключительная церемония вручения приза

Долгожданное вручение приза состоится 31 октября на эксклюзивном торжественном ужине. На красной ковровой дорожке ожидаются такие знаменитости, как Луи Дюкруе, член княжеской семьи, Тьягу Скуру, генеральный директор ФК «Монако», и франко-американская киноактриса. Им доверена честь вручить приз.

Все билеты на это долгожданное событие уже распроданы, что свидетельствует о повышенном интересе к Golden Foot Awards. Любители футбола со всего мира собираются в Монако, чтобы отпраздновать не только достижения игроков, но также и гламур, спортивный дух и инновации.

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