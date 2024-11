JB Moundélé transportera les spectateurs de La Note Bleue dans un voyage sonore le 13 novembre 

Plongez dans l’univers musical du saxophoniste JB Moundélé le temps de quelques heures !

Tous les mercredis soir de l’année, La Note Bleue prend des airs de club de musique en invitant les artistes de la scène azuréenne à se produire, comme Scott Allen, Tchaï ou encore le Milevska Trio.

Mais une exception sera faite le 13 novembre prochain, avec le retour de JB Moundélé, le saxophoniste de la star du reggae africain Tiken Jah Fakoly qui vit la plupart du temps en Côte d’Ivoire.

En présentant son album Afrotane, JB Moundélé compte bien célébrer la richesse et la diversité de la musique traditionnelle africaine et du jazz contemporain. C’est notamment le son acoustique, l’instinct et la spontanéité dont il fait preuve dans les maquis de Bamako ou de Kinshasa qui ajoutent une touche particulière à cet opus. Un condensé magnifique d’influences joué avec son quartet composé de Robert Persi au piano, Jean-Marc Jafet à la basse et Jean-Luc Dana à la batterie et aux percussions.

Informations pratiques