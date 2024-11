« Je suis un architecte de la lumière » : Jean Nouvel signe le nouveau concept de la banque UBS à Monaco

La banque lance pour la première fois cette « expérience » novatrice. En exclusivité pour ses clients, elle propose un rooftop avec un bar et un restaurant.

Imaginez entrer dans une banque et, au lieu d’une salle de réunion classique, de vous retrouver au 11e étage d’une élégante tour, sirotant un verre ou dégustant un plat raffiné avec vue imprenable sur la Principauté. C’est ce que va proposer dès décembre la banque UBS Monaco au 2 rue de la Grande-Bretagne. Le bâtiment historique, fraîchement rénové et rehaussé de plusieurs étages, se transforme en véritable lieu de vie.

Publicité

L’architecte de cette superbe œuvre n’est autre que Jean Nouvel, créateur de nombreux bâtiments iconiques à travers le monde.

© Monaco Tribune / Théo Briand

L’architecture Belle Epoque rencontre le Minimalisme

D’une base de style Belle Époque, le bâtiment a déjà reçu deux « réarchitectures » comme les nomment Jean Nouvel. Avec la sienne, cela fait trois mais attention, pas question de supprimer les traces du passé, qui sont « les témoins de différentes époques et de différentes manières d’aborder l’architecture » qui est pour lui un art.

© Monaco Tribune / Théo Briand

Pas facile d’allier architecture Belle Epoque dans laquelle les détails fourmillent et architecture contemporaine où le minimalisme est roi. Pourtant, Jean Nouvel a plutôt bien réussi ce pari et du socle Belle Epoque s’élève une tour dans la continuité du bâtiment initial. Le verre, cher à l’architecte, y est bien sûr présent pour laisser passer la lumière. « Je suis un architecte de lumière », confie Jean Nouvel qui trouve « plus simple de travailler avec le verre » qu’avec d’autres matériaux.

© Monaco Tribune / Théo Briand

Une légèreté faite de verre

L’élégance de cette extension se révèle surtout dans sa légèreté. En montant dans la tour, les façades deviennent de plus en plus transparentes, et les fenêtres se font « plus abstraites » pour donner l’impression d’être à l’extérieur.

Jean Nouvel l’exprime, il en « a marre des fenêtres que l’on ne peut pas bouger comme toutes celles des bâtiments du secteur tertiaire » qui sortent de terre. Pour lui, le plus grand challenge dans chaque projet, « c’est de rappeler ce qui a été oublié et de réussir à intégrer un lieu à son environnement. » « Il ne faut pas considérer l’architecture comme fonctionnelle mais comme une heureuse surprise. »

La Villa Marie-Pierre, un nouvel immeuble d’habitation qui plaît aux Monégasques !

Si les premiers étages sont dédiés aux échanges et aux réunions entre les banquiers et leurs clients, dans un lieu feutré et ouvert, les niveaux les plus hauts laissent place à la décontraction en proposant un lounge bar ainsi qu’un rooftop donnant sur « l’une des plus belles vues de Monaco. » Le toit, en miroir, reflète la mer et la skyline de la Principauté pour offrir « une continuité avec la ville. »

© Monaco Tribune / Théo Briand

Les clients pourront y venir librement avec ceux qu’ils souhaitent comme pour rappeler les clubs privés où l’on fait des affaires naturellement en toute décontraction.