«Я – архитектор света»: Жан Нувель – автор нового дизайна банка UBS в Монако

С крыши открывается круговая панорама на Княжество, на море и на горы © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Этот инновационный «эксперимент» банк запускает впервые. Он откроет для своих клиентов крышу с баром и рестораном.

Только представьте себе: вы заходите в банк и вместо классического зала заседаний оказываетесь на 11-м этаже элегантной башни, наслаждаясь напитком или дегустируя изысканное блюдо, любуясь захватывающим видом на Княжество. Именно это банк UBS Monaco на улице Гранд-Бретань и предложит своим клиентам с декабря. Историческое здание, недавно отремонтированное и надстроенное на несколько этажей, превращается в настоящее место для жизни.

Pеклама

Архитектор этого великолепного произведения – никто иной, как Жан Нувель, дизайнер многих знаковых зданий по всему миру.

© Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Архитектура Прекрасной эпохи в сочетании с минимализмом

Здание, построенное в стиле Прекрасной эпохи, уже претерпело две «реархитектуры», как их называет Жан Нувель. С его проектом получается три, но внимание (!), не может быть и речи об удалении следов прошлого, которые являются «свидетельством разных эпох и разных подходов к архитектуре», что он по праву считает искусством.

© Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Нелегко сочетать архитектуру Прекрасной эпохи с её изобилием деталей, и современную архитектуру с присущим ей минимализмом. Однако Жан Нувель неплохо справился с этой задачей, и от основы Прекрасной эпохи возвышается башня, продолжающая первоначальное здание. Стекло – любимый материал архитектора – здесь, конечно же, везде, оно пропускает свет. «Я – архитектор света», признается Жан Нувель, считая, что «со стеклом проще работать», чем с другими материалами.

© Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Стеклянная лёгкость

Элегантность этой пристройки проявляется, прежде всего, в ее воздушности. По мере того, как вы поднимаетесь в башне, фасады становятся все более прозрачными, а окна – «более абстрактными», чтобы создать впечатление, что вы – снаружи.

Жан Нувель объясняет это так: «надоели окна, которые невозможно сдвинуть, как и все окна в зданиях сферы обслуживания», которые стоят на земле. Для него главная задача в каждом проекте – «вспомнить то, что было забыто, и добиться успешной интеграции объекта в окружающую среду». «Мы должны рассматривать архитектуру не как функциональную задачу, а как приятный сюрприз.»

Вилла Belgica: новая штаб-квартира UBS Monaco намерена предложить уникальный в мире опыт работы с клиентами.

Если первые этажи предназначены для переговоров и встреч между банкирами и их клиентами в уютном и открытом месте, то самые высокие уровни оставляют место для отдыха, предлагая лаундж-бар, а также крышу с «одним из красивейших видов на Монако». Зеркальная крыша отражает море и горизонт Княжества, обеспечивая «продолжение города.»

© Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Клиенты смогут свободно приходить с теми, с кем пожелают, что напоминает частные клубы, где бизнес, естественно, ведется в полной релаксации.