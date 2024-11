La luminothérapie Hyperlight, une thérapie lumineuse innovante développée à Monaco 

Ce sont les chercheurs du groupe monégasque Zepter International qui ont développé cette nouvelle technologie.

À l’intérieur du nouveau livre du Dr. Bart De Wever et de Myriam Willemse, se cache une forme révolutionnaire de luminothérapie issue de plus de 30 ans de recherche scientifique : la luminothérapie Hyperlight. Plus précisément, c’est une molécule unique, le fullerène C60, dont la vitesse de vibration atteint 18 milliards de fois par seconde qui a été associée à la lumière pour créer une lumière hyperpolarisée aux propriétés thérapeutiques surprenantes.

Publicité

Dans plusieurs essais cliniques, il a été prouvé que l’Hyperlight stimulait la régénération des tissus, soutenait le métabolisme et corrigeait les déséquilibres énergétiques du corps. Il s’agit d’une solution non invasive pour améliorer la santé globale.

« Nous avons conçu ce livre pour rendre une technologie médicale de pointe simple à comprendre. Avec plus de 3,5 millions de dispositifs déjà vendus dans le monde, il est essentiel que le public français soit informé des bénéfices de l’Hyperlight. Nous espérons que les professionnels de la santé et les consommateurs continueront à explorer tout son potentiel pour un avenir plus sain » expliquent ceux à qui l’on doit cette découverte scientifique.

Cette avancée médicale majeure, certifiée et brevetée, a été reconnue par la communauté scientifique et soutenue par des experts de renommée internationale tels que M.D., et le Prof. Jack Tuszynski, PhD. Et elle a déjà transformé la vie de millions de personnes à travers le monde !