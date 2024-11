Le Cap Bien-être à Saint-Jean-Cap-Ferrat promet détente et ressourcement

L’inauguration du Cap Bien-être se fera le samedi 16 novembre à 10h30.

C’est l’heure de faire une pause au Cap Bien-être 2024, un week-end conçu par la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en partenariat avec Nice Matin, pour éveiller les sens et apaiser l’esprit. Pendant ces deux jours, une trentaine d’exposants sont attendus afin d’offrir des ateliers, conférences et rencontres aux visiteurs.

De nombreux univers seront représentés dans trois espaces différents (Espace Neptune, Espace Les Nereïdes et la salle Charlie Chaplin). Celui consacré aux soins et thérapeutes fera la part belle au magnétisme, au yoga du rire, à la réflexologie plantaire, au shiatsu ou encore au fang shui. Pour partir à la découverte de l’aquarelle, de la cosmétique hollistique, de la lithoterapie ou encore de la communication animale, il faudra se rendre dans l’espace Bien-être alors que l’espace Conférences abordera les sujets de la confiance en soi, de la sophrologie, du lien entre les plantes et l’immunité, etc.

En tant qu’invité d’honneur, Caroline Gayet de l’herboristerie Phyt&Sens proposera des huiles essentielles de qualité, des plantes médicinales et surtout de bons conseils. Tout est prévu pour passer un agréable moment !

Informations pratiques