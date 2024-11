Sécurité et migrations : Le Ministre d’Etat Didier Guillaume présent au sommet de la Communauté politique européenne

Didier Guillaume et le Premier Ministre hongrois, Viktor Orban © EPC 2024 Media

Le première réunion de la Communauté politique européenne (CPE) avait été lancée en 2022 pendant la présidence française du Conseil de l’Union européenne au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les enjeux de sécurité en Europe sont de plus en plus prégnants. Partant de ce constat, le Ministre d’État, Didier Guillaume, a représenté la Principauté à la 5e rencontre de la CPE à Budapest ce 7 novembre.

Il était accompagné d’Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations extérieures et de la Coopération, de Frédéric Labarrère, Ambassadeur, Chef de Mission de Monaco auprès de l’Union européenne, et de Louis Curau, Troisième Secrétaire au sein de la Mission de Monaco auprès de l’UE.

Louis Curau, Isabelle Berro-Amadeï, Didier Guillaume, Frédéric Labarrère © DR

Le rassemblement, qui a réuni plus de 40 chefs d’État et de gouvernement européens en Hongrie, a permis de discuter de la sécurité et des enjeux migratoires au cœur des préoccupations du continent.

Des rencontres bilatérales avec les petits pays d’Europe

À son arrivée, Didier Guillaume a été accueilli par le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, avant de participer aux débats aux côtés des principaux dirigeants européens et des représentants de l’OTAN, du Conseil de l’Europe et de l’OSCE.

© EPC 2024 Media

Le Ministre d’État a profité de la journée pour effectuer plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues du Luxembourg, de la Croatie, d’Andorre et de Saint-Marin, pour aborder des sujets d’intérêt commun.

Isabelle Berro-Amadeï a, pour sa part, participé à une réunion de travail présidée par le Ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó.

Le prochain sommet de la CPE devrait se dérouler au premier semestre 2025 à Tirana.