Dès cet été, il sera possible de rejoindre Florence depuis Nice

À partir du 27 juin 2025, la compagnie Air Corsica ouvrira une liaison inédite entre l’aéroport de Nice et Florence, en Italie.

Pour la première fois, Nice sera connectée directement à Florence par une ligne aérienne. Deux vols hebdomadaires seront proposés, tous les lundis et vendredis, à bord d’un ATR72-600, un appareil de nouvelle génération récemment intégré à la flotte d’Air Corsica.

Cette nouvelle liaison annuelle vise à renforcer les échanges entre la Côte d’Azur, la Corse et la Toscane, des régions aux attraits touristiques et économiques complémentaires.

« Cette liaison est inédite au départ de l’aéroport de Nice car elle n’a jamais été opérée par ailleurs. Elle répond à une demande clairement exprimée de la clientèle niçoise mais aussi au développement d’un trafic bien réel entre l’Italie et le sud de la France », a annoncé Air Corsica dans un communiqué.

Les horaires de ces vols ont été conçus pour faciliter les correspondances avec les quatre aéroports corses (Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari). Les passagers italiens pourront ainsi rejoindre facilement la Corse via Nice, tandis que les Corses bénéficieront d’un accès simplifié à Florence.

Des tarifs compétitifs

Les billets pour cette nouvelle ligne sont déjà en vente. Il faut compter 99 euros pour un aller simple Nice-Florence et 269 euros pour un aller-retour au départ de Corse via Nice. Ces prix incluent un bagage en soute de 23 kg et un bagage cabine de huit kg.

Des tarifs spécifiques pour les groupes sont également proposés.

