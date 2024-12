Formule 1 : Charles Leclerc clôture la saison en beauté avec une 3e place au Grand Prix d’Abou Dabi

À l’issue du dernier Grand Prix de la saison, celui d’Abou Dabi, Ferrari a réalisé une performance remarquable en plaçant Charles Leclerc et Carlos Sainz sur les marches du podium, respectivement 3e et 2e. Pour le titre des Constructeurs, c’est finalement McLaren qui a décroché la victoire avec une avance minime de 14 points.

Parti de la 19e position, Charles Leclerc a réalisé un premier tour spectaculaire, passant déjà de la 19e à la 8e place, grâce à des dépassements audacieux mais également aux incidents devant lui, comme la collision entre Oscar Piastri et Max Verstappen.

Publicité

Poursuivant sa progression après plusieurs tours intenses, le Monégasque s’est retrouvé 4e derrière Lando Norris, Carlos Sainz and George Russell, notamment grâce à un arrêt au stand de Pierre Gasly (tour 14).

Au 20e tour, la stratégie de Ferrari a fait la différence lorsque l’équipe a opté pour un arrêt au stand pour un changement aux pneus Hard, permettant à Charles Leclerc de gagner des places grâce à un undercut bien exécuté. Ressortant 8e, le numéro 16 a petit à petit gravi les places jusqu’aux 10 secondes de pénalité de Verstappen (pour sa collision avec Piastri) et l’arrêt au stand de Lewis Hamilton, qui lui ont sécurisé la 3e place à partir du tour 34, qu’il conservera jusqu’à la fin de la course.

Résultats, Charles Leclerc a gagné 16 places au total et atteint le podium pour la 13e fois cette saison. Le Monégasque termine ainsi 3e au classement des Pilotes avec 356 points, derrière Lando Norris (374 points) et Max Verstappen (437 points et sacré champion du monde pour la 4e fois).

« Le premier tour a été vraiment fort, j’ai réussi à gagner 11 positions, passant de la 19e à la 8e place. Le premier relais a été bon, mais il a été un peu difficile de dépasser car il y avait un train de DRS devant. Nous avons réussi à passer et à bien gérer nos pneus, donc je suis très satisfait de la façon dont nous avons géré notre course. Il n’y avait rien que nous aurions pu faire de mieux », a déclaré Charles Leclerc dans le communiqué de la Scuderia Ferrari.

Ferrari, deuxième au classement des Constructeurs

Avec ces résultats, Ferrari termine la saison 2024 à la 2e place du championnat des Constructeurs, à 14 points de McLaren (666 contre 652). Un écart historique pour un tel titre, le plus petit de l’histoire depuis 2010. C’est un constat amer pour l’équipe, mais aussi un signe de progrès indéniable. La saison aura été marquée par des performances solides, mais aussi par un manque de régularité face à une équipe McLaren extrêmement performante.

« Même si la course elle-même a été incroyable, nous n’avons pas atteint notre objectif principal, qui était de remporter le titre des Constructeurs, donc la déception est bien présente aujourd’hui. En regardant vers l’année prochaine, j’espère que nous pourrons commencer la saison avec une voiture vraiment forte.

C’est probablement là où nous avons pêché cette année, en revenant forts lors de la deuxième moitié de saison, ce qui nous a permis de faire une grande différence grâce au travail incroyable de tout le monde à l’usine, qui a créé les évolutions qui nous ont permis de performer de cette manière. Cela me donne confiance pour l’avenir et j’ai vraiment hâte de revenir sur la piste en 2025. Un grand merci à toute l’équipe qui a rendu cette saison possible », a conclu le pilote du Rocher.

Pourquoi les frères Charles et Arthur Leclerc viennent de marquer l’histoire de la Formule 1