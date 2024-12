Gratification, durée limitée : Les stages à Monaco enfin mieux encadrés

Avec ce nouveau texte de loi, la Principauté s’inspire de la France en matière de stage en entreprise.

Les stages en Principauté bénéficient désormais d’un encadrement plus strict. Mercredi soir, les élus du Conseil National ont adopté à l’unanimité une nouvelle réglementation visant à structurer les conditions de réalisation des stages.

Désormais, tout stage devra s’inscrire dans un cadre académique et être régulé par une convention tripartite engageant le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement.

27 % du SMIC minimum

Jusqu’à présent, aucune gratification n’était obligatoire. La nouvelle loi imposera une compensation financière pour les stages de plus de deux mois, avec un montant minimum équivalent à 27 % du SMIC, soit environ 3,20 € par heure.

La loi va également limiter la durée des stages, évitant ainsi qu’ils ne se substituent à des emplois à temps plein.

« La pratique des stages en milieu professionnel est une étape essentielle dans le parcours de formation des étudiants et des jeunes diplômés. Afin de garantir une expérience enrichissante et équitable pour les stagiaires tout en préservant les intérêts des entreprises, il est apparu important de disposer d’un texte visant à établir des règles simples et claires », a commenté Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, à propos de ce nouveau cadre juridique.

