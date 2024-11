Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur : sécurité, jeunesse et culture au cœur de ses priorités

Le stade Louis II sera rénové pour accueillir les Jeux des Petits États d’Europe en 2027 et la Villa Sauber devrait être repensée par Renzo Piano pour un début des travaux en 2026.

Le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, Lionel Beffre, a dressé un bilan des premiers mois de son mandat et esquissé les perspectives à venir lors d’une conférence de presse. Tour d’horizon des principaux sujets abordés.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

1. Une sécurité renforcée pour les fêtes de fin d’année

En Principauté, la sécurité demeure une priorité absolue et pour assurer la tranquillité lors des fêtes de fin d’année, un dispositif renforcé sera mis en place : augmentation de la présence policière, surveillance accrue dans les zones stratégiques et intensification des contrôles. Ces derniers incluront la gare ainsi que les lieux publics accueillant des festivités comme le village de Noël et les divers évènements sportifs.

Une attention particulière sera portée à la prévention routière. « Nous avons constaté que les accidents sont largement liés à l’absorption d’alcool ou de stupéfiants », a souligné Lionel Beffre. En réponse, des contrôles plus fréquents seront effectués, en particulier lors des soirées festives. Le Gouvernement envisage aussi des ajustements législatifs pour permettre des barrages aléatoires suivis de contrôle, à l’image de ceux pratiqués en France. Aujourd’hui les contrôles routiers ne peuvent se faire que lorsqu’il y a un état d’ébriété manifeste comme nous le confiait le Département de l’Intérieur, en juillet dernier.

Lionel Beffre et le colonel Tony Varo, Commandant Supérieur de la Force Publique © Direction de la Communication / Manuel Vitali

2. « La jeunesse est notre avenir »

Lionel Beffre a salué les efforts accomplis dans le domaine du numérique, avec le renouvellement de 2 300 ordinateurs dans les établissements scolaires.

Au-delà des outils, le gouvernement met l’accent sur la prévention du harcèlement scolaire. À cet effet, des fresques éducatives seront réalisées dans les écoles, et des contenus pédagogiques adaptés comme des courts-métrages et des albums jeunesse verront le jour. « La jeunesse est notre avenir, et nous devons pleinement nous y consacrer », a-t-il affirmé.

Pour mieux répondre aux attentes des jeunes, Lionel Beffre a également annoncé la réactivation de la Commission consultative des jeunes « qui s’est assoupie en 2011. » « Les meilleures idées qu’on peut avoir ce sont celles qu’ils ont eux-mêmes », a-t-il précisé.

3. Un nouveau musée pour la culture en 2029

Monaco est un « laboratoire culturel » selon Lionel Beffre. Pour le justifier, le Conseiller a avancé que déjà trois des expositions qui ont eu lieu ces dernières années en Principauté allaient ou sont en programmation en France au Centre Pompidou, à la Fondation Louis Vuitton et au Grand Palais à Paris.

Après avoir lancé la nouvelle plateforme pratique Culture.mc qui regroupe l’ensemble des événements culturels de la Principauté, et qui constitue un outil de promotion clé pour les institutions locales, le nouveau projet phare réside dans la rénovation de la Villa Sauber.

D’ici 2029, les surfaces d’exposition seront multipliées par six. « Nous allons passer de 650 à 4 000 m² d’espaces d’exposition », a-t-il détaillé. Pour ce faire, la villa va subir une totale transformation tout en préservant le patrimoine puisque l’extension de la surface se fera sous terre. Une rénovation de l’esplanade et du jardin est également prévue.

Confiée à Renzo Piano, la nouvelle Villa Sauber devrait devenir « la signature culturelle de la Principauté » et permettra d’exposer des collections permanentes qui, faute de place, aujourd’hui dorment en Principauté à l’abri des regards. Les travaux devraient débuter en 2026. Le projet était « dans les cartons depuis plus de 20 ans », a confié Françoise Gamerdinger, Directrice des affaires culturelles.

Françoise Gamerdinger © Direction de la Communication / Manuel Vitali

4. Sport et événements internationaux à l’agenda

2025 sera une année charnière, avec Monaco comme capitale mondiale du sport. En 2026, la Principauté accueillera le grand départ du 81e Tour d’Espagne à la voile, « La Vuelta ». Les Jeux des Petits États d’Europe en 2027 marqueront également un temps fort pour la Principauté. Trois années cadencées par le sport comme le souligne le Conseiller de Gouvernement.

Pour répondre aux exigences de ces grands rendez-vous, le Stade Louis-II fera l’objet d’un vaste programme de rénovation d’ici 2027. Les travaux incluront une modernisation des tribunes, avec des sièges plus confortables, des buvettes et un agrandissement des sanitaires, a annoncé Lionel Beffre. Ces rénovations visent à offrir un meilleur confort aux spectateurs et à adapter les infrastructures aux standards internationaux. Quid des sièges en rouge et blanc, attendus par les supporters ? La question n’a pas encore été tranchée.