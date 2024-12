La Princesse Stéphanie et Camille Gottlieb célèbrent et animent le Noël de Fight Aids

La Princesse Stéphanie et Camille Gottlieb © Frédéric Nébinger

La fille de la Princesse, Camille Gottlieb, a animé la traditionnelle tombola de Noël.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Présidente et fondatrice de Fight Aids, la Princesse Stéphanie, a rejoint les membres du Conseil d’administration et les affiliés pour célébrer Noël comme il se doit et dans une ambiance festive.

Publicité

© Frédéric Nébinger

Comme chaque année, la soirée s’est déroulée dans la joie autour d’un dîner au Méridien Beach Plaza. Camille Gottlieb a animé sa traditionnelle tombola avec à la clé de superbes lots.

Quelques jours auparavant, les bénévoles et affiliés de l’association s’étaient réunis pour un atelier de pliage de serviettes et création de couronnes en vue du fameux dîner de Noël.

© Frédéric Nébinger

Fight Aids Monaco : reconstruire et resocialiser les personnes atteintes du VIH