Le prochain numéro des Annales monégasques célèbre le Prince Albert Ier

Le 48e numéro des Annales monégasques, revue d’histoire des Archives du Palais Princier, est disponible ce vendredi 20 décembre.

Ce nouvel opus approfondit les multiples facettes du règne du Prince Albert Ier. Parmi les sujets phares, ses trente années de recherches océanographiques, marquées par une collaboration avec le naturaliste Francisco Afonso Chaves et ses liens avec l’Académie des sciences de France.

Ce 48e numéro met en lumière la seconde partie des actes du colloque « Les Carrières d’un prince – Vies et territoires d’Albert Ier de Monaco (1848-1922) », organisé en septembre 2022 au Musée océanographique.

Une large part du volume porte sur la question des Images et représentations du pouvoir. Lors de son avènement, Albert Ier fait le choix d’exalter les traditions et de mettre en scène son accès au trône pour consolider sa position vis-à-vis de ses sujets. Une analyse des caricatures politiques et des représentations du pouvoir, à travers monnaies et médailles commémoratives, complète ce numéro richement documenté.

Cette édition explore également les relations du Prince Albert Ier avec la France, ses réformes institutionnelles à la Belle Époque et son rôle dans l’adhésion de Monaco au Comité International Olympique. Des athlètes monégasques ont participé pour la première fois, en 1920, à une olympiade.

Le 48e numéro des Annales Monégasques est disponible au prix de 30 euros. L’abonnement, au prix de 25 euros, donne accès à l’intégralité des archives en ligne depuis 1977.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.annales-monegasques.mc.

