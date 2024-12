Où patiner pendant les fêtes à proximité de Monaco ?

En Principauté, l’infrastructure hivernale a été abandonnée en 2022 car trop gourmande en énergie. Monaco Tribune fait le point sur les autres patinoires les plus proches de Monaco.

Le ministre d’État de Monaco, Didier Guillaume, a annoncé aux élus du Conseil national en décembre la volonté de réintroduire une patinoire dans la Principauté. Bien que des études soient en cours pour examiner l’impact environnemental et énergétique d’une telle installation, aucune date précise n’a été fixée pour sa réouverture.

Publicité

Patinoire de Beausoleil

Beausoleil, qui partage ses frontières avec la Principauté, propose cette année, une fois encore sa patinoire sur la Place de la Libération. Elle est ouverte jusqu’au cinq janvier, il ne reste donc plus que quelques jours pour en profiter.

Une large piste glacée est installée sur la Place de la Libération ©Ville de Beausoleil

Horaires d’ouverture jusqu’au cinq janvier 2025 :

Mardis 31 décembre de 14 heures à 19 heures.

Mercredi et dimanche de 14 heures à 20 heures.

Jeudi et vendredi de 16h30 à 20h30.

Samedi 4 janvier 2025 de 14 heures à 20 heures.

Tarifs résidents :

Adulte : 4 euros

Enfants et Tarif réduit (Bénéficiaires du Centre Communal d’Action Sociale) : 2,50 euros

Tarifs non résidents : Adulte : 7 euros, tarif réduit et enfants (jusqu’à 16 ans) : 4 euros

Gratuité pour les enfants scolarisés à Beausoleil sur présentation d’un pass d’accès nominatif.

La Princesse Charlène et les jumeaux Jacques et Gabriella inaugurent le Village de Noël de Monaco

Patinoire de Noël à Menton

Comme Beausoleil et auparavant Monaco, Menton profite de la période des fêtes pour proposer sa patinoire sur le Parvis du Musée Cocteau. Elle est ouverte jusqu’au sept janvier.

©Ville de Menton

Ouverte tous les jours de 10 heures à 19 heures et le samedi jusqu’à 22 heures.

Tarifs

Pour une heure :

Adulte : sept euros.

Enfant (quatre à sept ans) : six euros.

Gratuit jusqu’à trois ans.

Patinoire Jean Bouin à Nice

Direction la ville de Nice, au 2 rue Jean Allègre. Dans cette grande patinoire où se joue notamment le Championnat de France de Hockey, des séances publiques sont organisées toute l’année, pour venir profiter d’un moment de glisse en après-midi ou en soirée.

©Ville de Nice

À noter que les séances publiques de la patinoire seront fermées le mardi 31 décembre et les vendredis 3 et 24 janvier, les séances publiques de 21h15 à 00h15 seront annulées. De plus, la patinoire sera fermée le 1er janvier 2025.

Découvrez les horaires toute l’année :

Période scolaire

Mercredi : 14h à 16h30

Vendredi : 21h15 à 00h15

Samedi : de 14h à 17h30 puis de 22h à 1h00

Dimanche : 9h à 12h (jardin de glace) puis de 15h à 18h

Vacances scolaires (hors été)

Lundi : 14h à 18h

Mardi : 14h à 18h

Mercredi : 14h à 18h

Jeudi : 14h à 18h

Vendredi : 14h à 18h puis de 21h15 à 00h15

Samedi : 14h à 17h30 puis de 22h à 1h00

Dimanche : 9h à 12h (jardin de glace) puis de 15h à 18h

Horaires « Vacances été »

Lundi : 14h à 18h

Mardi : 14h à 18h

Mercredi : 14h à 18h

Jeudi : 14h à 18h

Vendredi : 14h à 18h

Samedi : 14h à 17h30

Dimanche : Fermée

Tarifs

Tarif normal : 4,70 euros

Tarif réduit : 2,50 euros

Enfant de moins de 4 ans : Gratuit

À noter que le dimanche matin de 9 heures à 12 heures, sauf l’été, est dédié au « Jardin de Glace », une animation à destination des parents et leurs jeunes enfants, qui souhaiteraient apprendre à patiner. Des patinettes et des luges sont mis à disposition.

Patinoire écologique de Beaulieu-sur-Mer

©Ville de Beaulieu-sur-Mer

Située Place Marinoni, la patinoire synthétique de Beaulieu-sur-Mer est ouverte jusqu’au 5 janvier 2025. Accessible tous les jours de 11 heures à 18 heures, à l’exception du premier janvier où elle est fermée. Le tarif d’entrée est de cinq euros par personne.

Où manger à Monaco lorsque l’on est en famille et avec des enfants ?