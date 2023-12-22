Где найти каток недалеко от Монако?
Однако в 2022 году власти Княжества решили отказаться от этого зимнего развлечения из-за его высокого энергопотребления. Редакция Monaco Tribune подготовила для вас обзор альтернативных катков, находящихся поблизости от Монако.
На прошлой неделе в приграничном Босолее открыли каток на Пляс де ля Либерасьон. Этот каток будет работать до 7 января.
Часы работы
Вне школьных каникул:
- Понедельник, вторник, четверг и пятница — с 16:30 до 20:00; среда, суббота и воскресенье — с 13:30 до 20:00.
- Внимание: 24 и 31 декабря каток работает до 18:30.
Во время школьных каникул:
- 7 дней в неделю с 13:30 до 20:00, по пятницам в декабре — до 22:00.
- Каток открыт допоздна (22:00) по пятницам 15, 22 и 29 декабря 2023 года.
28 декабря 2023 г., с 10:00 до 12:00, на катке будут проводиться хоккейные матчи.
Стоимость:
- Взрослые: €4, льготные категории населения (дети до 16 лет, пенсионеры, получатели активного дохода солидарности (RSA) и безработные): €2.50
- Тарифы для нерезидентов: взрослые — €7, льготные категории населения — €4
Рождественский каток в Ментоне
Как ранее Монако и сейчас Босолей, Ментон отмечает праздничный сезон катком перед Музеем Жана Кокто. Он будет работать до 7 января.
- Открыт каждый день с 10:00 до 19:00, а по субботам — до 22:00.
Стоимость
Стоимость 1 часа катания:
- Взрослые: 7 евро
- Дети (от 4 до 7 лет): 6 евро
Ледовый каток им. Жана Буэна в Ницце
Расположенный по адресу 2, рю Аллегр ледовый каток им. Жана Буэна в Ницце является крупным спортивным объектом, где проводится чемпионат Франции по хоккею. Круглый год здесь устраиваются массовые сеансы катания, предоставляя отличную возможность провести время на льду как днем, так и вечером.
Обратите внимание на следующие изменения в расписании: сеансы катания в субботу 23 и 30 декабря, с 22:00 до 01:00, отменены. Сеанс в пятницу 22 декабря, с 21:15 до 00:15, также отменён. В субботу, 30 декабря, сеанс, который должен был длиться с 14:00 до 17:30, завершится в 17:00.
Расписание катка в течение года:
В течение учебного года
- Среда: 14:00 — 16:30
- Пятница: 21:15 — 00:15
- Суббота: 14:00 — 17:30 и 22:00 — 01:00
- Воскресенье: с 9:00 до 12:00 («Ледяной сад»), затем с 15:00 до 18:00
Во время школьных каникул (кроме летних)
- Понедельник: с 14:00 до 18:00
- Вторник: с 14:00 до 18:00
- Среда: с 14:00 до 18:00
- Четверг: с 14:00 до 18:00
- Пятница: с 14:00 до 18:00, , затем с 21:15 до 00:15
- Суббота: 14:00 — 17:30, затем 22:00 — 1:00
- Воскресенье: с 9:00 до 12:00 («Ледяной сад»), затем с 15:00 до 18:00
В течение летних каникул:
- Понедельник: с 14:00 до 18:00
- Вторник: с 14:00 до 18:00
- Среда: с 14:00 до 18:00
- Четверг: с 14:00 до 18:00
- Пятница: с 14:00 до 18:00
- Суббота: с 14:00 до 17:30
- Воскресенье: закрыто
Стоимость
- Полный тариф: €4.50
- Льготный тариф: €2.50
- Дети до 4 лет: бесплатно
Обратите внимание, что воскресные утра (кроме периода летних каникул) отведены под «Ледяной сад» — специальные сеансы для родителей и маленьких детей, желающих научиться кататься на коньках.