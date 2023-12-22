Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Гид

Где найти каток недалеко от Монако?

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 22 декабря 2023
4-каток-1
Вплоть до 2022 года зимний каток заливали на «Водном стадионе имени Ренье III» - Все права защищены
Автор: Paul Charoy
- 22 декабря 2023

Однако в 2022 году власти Княжества решили отказаться от этого зимнего развлечения из-за его высокого энергопотребления. Редакция Monaco Tribune подготовила для вас обзор альтернативных катков, находящихся поблизости от Монако.

На прошлой неделе в приграничном Босолее открыли каток на Пляс де ля Либерасьон. Этот каток будет работать до 7 января.

Большой каток установлен на Пляс де ля Либерасьон. © Муниципалитет г. Босолей

Часы работы

Вне школьных каникул:

  • Понедельник, вторник, четверг и пятница — с 16:30 до 20:00; среда, суббота и воскресенье — с 13:30 до 20:00.
  • Внимание: 24 и 31 декабря каток работает до 18:30.

Во время школьных каникул:

  • 7 дней в неделю с 13:30 до 20:00, по пятницам в декабре — до 22:00.
  • Каток открыт допоздна (22:00) по пятницам 15, 22 и 29 декабря 2023 года.

28 декабря 2023 г., с 10:00 до 12:00, на катке будут проводиться хоккейные матчи.

Стоимость:

  • Взрослые: €4, льготные категории населения (дети до 16 лет, пенсионеры, получатели активного дохода солидарности (RSA) и безработные): €2.50
  • Тарифы для нерезидентов: взрослые — €7, льготные категории населения — €4

Вернётся ли когда-нибудь каток в Монако?

Рождественский каток в Ментоне

Как ранее Монако и сейчас Босолей, Ментон отмечает праздничный сезон катком перед Музеем Жана Кокто. Он будет работать до 7 января.

© Городской совет Ментона
  • Открыт каждый день с 10:00 до 19:00, а по субботам — до 22:00.

Стоимость

Стоимость 1 часа катания:

  • Взрослые: 7 евро
  • Дети (от 4 до 7 лет): 6 евро

Ледовый каток им. Жана Буэна в Ницце

Расположенный по адресу 2, рю Аллегр ледовый каток им. Жана Буэна в Ницце является крупным спортивным объектом, где проводится чемпионат Франции по хоккею. Круглый год здесь устраиваются массовые сеансы катания, предоставляя отличную возможность провести время на льду как днем, так и вечером.

© Муниципалитет г. Ниццы

Обратите внимание на следующие изменения в расписании:  сеансы катания в субботу 23 и 30 декабря, с 22:00 до 01:00, отменены. Сеанс в пятницу 22 декабря, с 21:15 до 00:15, также отменён. В субботу, 30 декабря, сеанс, который должен был длиться с 14:00 до 17:30, завершится в 17:00.

Расписание катка в течение года:

В течение учебного года

  • Среда: 14:00 — 16:30
  • Пятница: 21:15 — 00:15
  • Суббота: 14:00 — 17:30 и 22:00 — 01:00
  • Воскресенье: с 9:00 до 12:00 («Ледяной сад»), затем с 15:00 до 18:00

Во время школьных каникул (кроме летних)

  • Понедельник: с 14:00 до 18:00
  • Вторник: с 14:00 до 18:00
  • Среда: с 14:00 до 18:00
  • Четверг: с 14:00 до 18:00
  • Пятница: с 14:00 до 18:00, , затем с 21:15 до 00:15
  • Суббота: 14:00 — 17:30, затем 22:00 — 1:00
  • Воскресенье: с 9:00 до 12:00 («Ледяной сад»), затем с 15:00 до 18:00

В течение летних каникул:

  • Понедельник: с 14:00 до 18:00
  • Вторник: с 14:00 до 18:00
  • Среда: с 14:00 до 18:00
  • Четверг: с 14:00 до 18:00
  • Пятница: с 14:00 до 18:00
  • Суббота: с 14:00 до 17:30
  • Воскресенье: закрыто

Стоимость

  • Полный тариф: €4.50
  • Льготный тариф: €2.50
  • Дети до 4 лет: бесплатно

Обратите внимание, что воскресные утра (кроме периода летних каникул) отведены под «Ледяной сад» — специальные сеансы для родителей и маленьких детей, желающих научиться кататься на коньках.

Мы попробовали: уроки игры на фортепиано с лучшим видом в Монако