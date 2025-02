500 élèves de la Principauté deviennent jury du Festival « Cinema for Change »

Le Gouvernement Princier soutient les trois Prix Jeunesse (Enfants, Collégiens/Lycéens et Etudiants) du festival.

Près de 500 élèves de la Principauté ont été invités à devenir membre du jury du Prix des Enfants pour la 14e édition du Festival « Cinema for Change », soutenu par le Gouvernement Princier. Ils se sont ainsi réunis au Théâtre des Variétés, le jeudi 30 janvier afin de passer au crible les courts-métrages en sélection et de choisir leur favori.

Présentés par Marc Obéron, fondateur du festival, les six courts-métrages en lice pour le Prix des Enfants viennent du monde entier et illustrent les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés par les Nations Unies en septembre 2015. Le but ? Sensibiliser les 22 classes des six établissements de Monaco aux questions du développement et à la solidarité internationale.

Les votes des élèves s’ajouteront à ceux des autres enfants jurés du Festival « Cinema for Change ». Au total, ils sont plus de 30 000 élèves, scolarisés en France et dans sept pays partenaires de la Coopération monégasque (Burkina Faso, Burundi, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie et Tunisie) a faire partie du jury.

Les étudiants du Campus de Menton de Sciences Po Paris ont également voté pour élire leur film préféré du Prix des Etudiants parmi les quatre présélectionnés.

Il faudra attendre le samedi 12 avril pour connaître les vainqueurs du Festival « Cinema for Change » lors de la remise des prix à la Fondation Good Planet à Paris.

