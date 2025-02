Avant-match : L’AS Monaco se prépare pour une rencontre cruciale contre Reims

Adi Hütter étant malade, son adjoint Christian Peintinger a assisté à la conférence de presse d’avant-match avant la rencontre cruciale de l’AS Monaco contre Reims ce vendredi soir en Ligue 1.

La première question à l’ordre du jour était l’état de santé d’Hütter. Peintinger a donné de ses nouvelles, précisant notamment que l’entraîneur autrichien améliore progressivement son état de santé dans l’espoir d’être sur le banc pour la rencontre contre Reims.

Publicité

« J’espère qu’il sera sur le banc vendredi et à l’entraînement demain. Je l’ai appelé aujourd’hui, il va de mieux en mieux », a-t-il expliqué.

© AS Monaco

La préparation

Après avoir pu profiter du luxe de disposer d’une semaine d’entraînements sans match en semaine, le deuxième sujet abordé a été la préparation de l’équipe pour ce match, après leur défaite difficile contre Lille.

« Nous avons commencé notre semaine par de l’analyse et des réunions individuelles avec les joueurs en leur montrant des clips vidéos. Nous le faisions très souvent mais nous avions moins de temps pour le mettre en œuvre sur le terrain. A présent, ce sera plus facile parce que nous n’aurons plus qu’un match à jouer chaque semaine », a insisté Peintinger.

« L’objectif est d’améliorer notre secteur défensif. Nous ne sommes pas uniquement concentrés sur cet aspect car nous avons aussi un regard sur notre force offensive qui est efficace en ce moment avec beaucoup de buts marqués. Il faut trouver un équilibre entre la défense et l’attaque pour être meilleurs. »

© AS Monaco

Il a ensuite ajouté ceci concernant le calendrier chargé qu’ils ont eu cette saison : « Depuis septembre, nous jouons deux à trois fois par semaine. Nous avons une équipe jeune, nous devons donc nous entraîner et répéter notre jeu pour être performants chaque week-end. C’était moins le cas ces dernières semaines avec l’enchaînement des rencontres, c’est pourquoi je suis persuadé que l’on va continuer à nous améliorer dans le futur parce que nous avons plus de temps désormais pour le faire. »

Les axes d’amélioration

Sachant qu’il reste encore beaucoup de marge pour affiner plusieurs aspects de leur jeu, il a été intéressant d’entendre l’adjoint de Monaco partager son avis sur ce sujet.

« Je suis d’accord avec ce constat tiré par le coach. C’est normal que l’on ne puisse pas être systématiquement à notre niveau le plus haut mais nous avons pu voir beaucoup de qualité offensive sur nos trois derniers matchs. Il faut à présent se stabiliser défensivement, on va beaucoup travailler sur ça dans les prochaines semaines afin que les défenseurs et le gardien soient mieux protégés », a-t-il souligné.

« Il faut en effet défendre mieux tous ensemble. Cela passe par plusieurs exercices et de l’analyse vidéo individuelle. (Un système à trois défenseurs ?) Cela dépend toujours de l’adversaire et des joueurs disponibles. On a déjà changé de système par le passé, on pourra le faire aussi dans le futur. »

© AS Monaco

L’équipe de Reims

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur la menace que représente Reims, son opinion sur cette équipe de qualité a offert une lecture intéressante.

« J’ai regardé leur match de Coupe de France hier face à Angers. Selon moi, c’est une équipe qui a montré beaucoup de qualités en première période avec un pressing haut. Leur qualification était méritée après les 45 premières minutes réalisées. Ils ont par ailleurs été courageux face à Lyon à l’aller ou Paris. Ils ont de bons joueurs, c’est une équipe solide physiquement. Ce sera un gros combat vendredi », a-t-il commenté.

« Cette équipe a un peu évolué depuis notre dernière rencontre, ils ont notamment changé d’entraîneur. Il faudra tout simplement jouer notre style de jeu, on travaille là-dessus pour faire un bon match. »

© AS Monaco

Zakaria

Le capitaine de Monaco, Denis Zakaria, a ensuite été évoqué, lui qui a traversé une saison marquée par de nombreux points positifs, mais aussi des négatifs, puisqu’il a manqué de nombreux matchs en raison de blessures.

« Zak’ n’est pas dans sa meilleure forme actuellement, nous le savons. Il a moins de rythme entre les suspensions ou les blessures mais cela va de mieux en mieux à l’entraînement où on peut voir davantage de confiance. Je suis optimiste quant au fait qu’il augmente ses performances. »

© AS Monaco

Ilenikhena

Le dernier sujet abordé a été l’attaquant prometteur George Ilenikhena, qui continue de progresser sans cesse lors de sa première saison avec le club de la Principauté.

« Je suis content que George soit bien revenu et soit dans une très grande forme avec trois buts marqués. Il est jeune mais déjà très talentueux, il a besoin de temps mais nous avons besoin de lui aussi. Il est revenu d’une longue blessure, il a pu travailler sur différents aspects. Il sait qu’il doit encore progresser mais ce sera un très bon joueur dans l’avenir », a-t-il déclaré aux journalistes présents.

© AS Monaco

Les yeux rivés sur…

Conscients que vaincre Reims ne sera pas une tâche facile, il sera intéressant de voir comment Monaco se comportera ce vendredi, car une victoire ferait des merveilles pour leurs espoirs de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Ligue 1 : L’AS Monaco s’incline à Lille et voit le podium s’éloigner