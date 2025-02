Le Président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, victime d’une fake news : Ses représentants démentent sa présence à Riyad

Récemment, des négociations cruciales entre les États-Unis et la Russie à Riyad ont été marquées par une confusion médiatique, alimentée par des informations erronées concernant la présence de M. Dmitri Rybolovlev à ces négociations. Retour sur une histoire qui a pris des proportions inattendues.

Contactés ce lundi 24 février par notre rédaction, les représentants de Dmitri Rybolovlev démentent incontestablement l’information : « Ce n’est pas vrai. M. Rybolovlev n’a pas participé aux discussions américano-russes à Riyad. »

Une erreur de vérification

Tout a commencé avec un simple post sur X (anciennement Twitter), publié par un journaliste du Financial Times à Moscou, qui affirmait que Dmitri Rybolovlev, le Président de l’AS Monaco et résident monégasque depuis de nombreuses années, faisait partie de la délégation russe lors des négociations à Riyad.

Un message à première vue anodin, mais qui a rapidement été partagé et commenté, semant la confusion. Pourtant, l’information était totalement erronée. Après une prise de contact immédiate avec le journaliste par les représentants de M. Rybolovlev, celui-ci a supprimé son tweet et publié un démenti.

A statement from Dmitry Rybolovlev's family office: Mr. Rybolovlev is not taking part in the US-Russia talks in Riyadh.— max seddon (@maxseddon) February 18, 2025

Cela n’a cependant pas suffi à stopper la propagation de la rumeur. D’autres médias ont repris l’information sans prendre le temps de la vérifier, ni de contacter les sources officielles. Le malentendu semble avoir trouvé son origine dans une simple erreur d’identification. Un autre Dmitri, comme Dmitri Balakin ou encore Kirill Dmitriev (effectivement présents), ont été cités par nos confrères du média italien Open Online comme les possibles responsables de cette confusion.

Un homme avec une cravate rouge à l’origine de la confusion

Le phénomène a également pris de l’ampleur notamment à cause de plusieurs médias et comptes sur les réseaux sociaux qui ont partagé une photo floue de la scène, où l’on croyait voir M. Rybolovlev derrière le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Or, en réalité, il n’y a aucune trace du Président de l’AS Monaco dans cette photographie.

2/ This is the image being used to claim that Dmitry Rybolovlev was present at the meeting in Riyadh. pic.twitter.com/5NAiu2rKn5 — David Puente (@DavidPuente) February 19, 2025

L’image en question montre un homme à la cravate rouge, confondu avec Dmitri Rybolovlev. Mais comme le montre une analyse approfondie publiée par Open Online, il est clair qu’il ne s’agit pas du résident monégasque.

Le mystère a été éclairci grâce à l’enquête du Sistema Group publiée sur The Moscow Times, qui a révélé que la personne en question était en réalité Vladimir Proskuryakov, un diplomate russe travaillant à l’ambassade du Canada.

Rectification. The person at the negotiations is not Dmitry Rybolovlev. See debunk on the right. Still that case where he bought Trump's Palm is very interesting. pic.twitter.com/PqeJ7AqJBT — Robert van der Noordaa (@g900ap) February 19, 2025

À ce jour, les mentions erronées des médias ont été retirées en grande majorité.

