Il Presidente dell’AS Monaco Dmitri Rybolovlev vittima di una fake news: non era presente a Riad

Di recente, una certa confusione mediatica ha interessato i negoziati cruciali tra Stati Uniti e Russia a Riad. Il motivo? Informazioni errate sulla presenza di Dmitri Rybolovlev. Ripercorriamo una vicenda che ha assunto proporzioni inaspettate.

Contattati lunedì 24 febbraio dalla nostra redazione, i rappresentanti di Dmitri Rybolovlev smentiscono fermamente l’informazione: “Non è vero. Rybolovlev non ha partecipato ai negoziati russo-americani a Riad”.

Un errore di verifica

Tutto è iniziato con un semplice post su X (ex Twitter), pubblicato da un giornalista del Financial Times a Mosca, che affermava che Dmitri Rybolovlev, il Presidente dell’AS Monaco e residente monegasco da diversi anni, facesse parte della delegazione russa nei negoziati di Riad.

Un post che sarebbe potuto passare inosservato, ma che è stato subito condiviso e commentato seminando confusione. L’informazione infatti era assolutamente falsa. Dopo che i rappresentati di Rybolovlev l’hanno contattato, il giornalista ha cancellato il suo tweet e ha pubblicato una smentita.

A statement from Dmitry Rybolovlev’s family office: Mr. Rybolovlev is not taking part in the US-Russia talks in Riyadh.— max seddon (@maxseddon) February 18, 2025

Questo tuttavia non è servito a fermare la diffusione della fake news. Altri giornali hanno infatti ripreso la notizia senza perdere tempo a verificare i fatti, o a mettersi in contatto con le fonti ufficiali. Il malinteso sembra essere nato per un semplice errore di identificazione. Un altro Dmitri, come Dmitri Balakin o Kirill Dmitriev (effettivamente presenti), sono stati citati dai nostri colleghi italiani di Open Online come i possibili responsabili di questa confusione.

È tutto partito da un uomo con la cravatta rossa

Il fenomeno ha preso ancora più piede perché diversi media e account social hanno condiviso una foto sfocata della scena, in cui sembra che Rybolovlev sia dietro il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. In realtà, nella foto non c’è traccia del presidente dell’AS Monaco.

2/ This is the image being used to claim that Dmitry Rybolovlev was present at the meeting in Riyadh. pic.twitter.com/5NAiu2rKn5 — David Puente (@DavidPuente) February 19, 2025

L’immagine in questione mostra un uomo con la cravatta rossa, scambiato per Dmitri Rybolovlev. Ma come mostra un’analisi approfondita pubblicata da Open Online, è chiaro che non si tratta del residente monegasco.

Grazie all’inchiesta di Sistema Group pubblica sul The Moscow Times, il mistero è stato svelato: la persona in questione era in realtà Vladimir Proskuryakov, un diplomatico russo che lavora presso l’ambasciata del Canada.

Rectification. The person at the negotiations is not Dmitry Rybolovlev. See debunk on the right. Still that case where he bought Trump’s Palm is very interesting. pic.twitter.com/PqeJ7AqJBT — Robert van der Noordaa (@g900ap) February 19, 2025

Ad oggi, la maggior parte delle notizie errate diffuse dai media è stata ritirata.

