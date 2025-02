Недавно важные переговоры между Соединенными Штатами и Россией в Эр-Рияде были отмечены путаницей в средствах массовой информации, вызванной неверным сообщением о присутствии г-на Дмитрия Рыболовлева на этих переговорах. Расскажем об истории, которая приобрела неожиданные масштабы.

Представители Дмитрия Рыболовлева, с которыми в понедельник, 24 февраля, связалась наша редакция, категорически опровергли информацию: «Это неправда. Господин Рыболовлев не участвовал в американо-российских переговорах в Эр-Рияде».

Pеклама

Ошибка верификации

Все началось с простого поста в X (ранее Twitter), опубликованного корреспондентом Financial Times в Москве. В посте утверждалось, что Дмитрий Рыболовлев, президент «Монако» и многолетний резидент княжества, входил в состав российской делегации на переговорах в Эр-Рияде.

Сообщение на первый взгляд безобидное, но его стали быстро распространять и комментировать, и это создало путаницу. Ведь информация была совершенно неверной. После того, как представители Рыболовлева немедленно связались с журналистом, тот удалил свой твит и опубликовал опровержение.

A statement from Dmitry Rybolovlev’s family office: Mr. Rybolovlev is not taking part in the US-Russia talks in Riyadh.— max seddon (@maxseddon) February 18, 2025

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить распространение слухов. Другие СМИ подхватили эту информацию, не потратив времени на ее проверку или обращение к официальным источникам. Недоразумение, похоже, возникло из-за простой ошибки в идентификации человека. Другой Дмитрий – Дмитрий Балакин или Кирилл Дмитриев, были названы нашими коллегами из итальянского СМИ Open Online в качестве людей, из-за которых возникла эта путаница.

Человек в красном галстуке, который вызвал путаницу

Этот феномен получил размах, в частности из-за того, что несколько СМИ и аккаунтов в социальных сетях опубликовали нечеткую фотографию с места событий, на которой якобы был виден Дмитрий Рыболовлев за спиной министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Однако на самом деле на этой фотографии нет и следа президента «Монако».

2/ This is the image being used to claim that Dmitry Rybolovlev was present at the meeting in Riyadh. pic.twitter.com/5NAiu2rKn5 — David Puente (@DavidPuente) February 19, 2025

На снимке, о котором идет речь, виден мужчина в красном галстуке, которого ошибочно приняли за Дмитрия Рыболовлева. Но, как показывает тщательный анализ, опубликованный Open Online, ясно, что речь не идет о президенте «Монако».

Свет на эту тайну был пролит в результате расследования Sistema Group, опубликованного в The Moscow Times, где было сказано, что на самом деле этот человек – Владимир Проскуряков, российский дипломат, работающий в посольстве Канады.

Rectification. The person at the negotiations is not Dmitry Rybolovlev. See debunk on the right. Still that case where he bought Trump’s Palm is very interesting. pic.twitter.com/PqeJ7AqJBT — Robert van der Noordaa (@g900ap) February 19, 2025

На сегодняшний день подавляющее большинство ошибочных упоминаний были удалены средствами массовой информации.

Дело Рыболовлева-Бувье: Прокуратура Швейцарской Конфедерации окончательно прекратила производство в отношении Дмитрия Рыболовлева