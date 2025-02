En images : Le Prince Albert II et l’élégante Princesse Charlène rendent visite à la petite enfance de Monte-Carlo

Avec cette initiative, le Prince Albert II et la Princesse Charlène réaffirment leur engagement à soutenir la petite enfance en Principauté, dans un cadre moderne et sécurisé, propice à l’épanouissement des jeunes générations © Éric Mathon / Palais Princier

Ce mardi 25 février, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont inauguré les locaux entièrement rénovés de la crèche de Monte-Carlo. Aux côtés du Maire de Monaco M. Georges Marsan, le Couple Princier a apporté son soutien à un projet d’envergure porté par les autorités locales.

Accueillis par le Maire Georges Marsan et plusieurs élus, le Couple Princier a découvert les transformations réalisées sur le bâtiment, qui a rouvert ses portes le 16 janvier après plusieurs mois de travaux. La crèche, désormais modernisée, répond aux besoins des enfants de 2 mois à 2 ans, offrant un environnement sécurisé et adapté.

Le projet a été conduit en partenariat avec les Services Techniques Communaux, l’architecte Franck Bourgery et des entreprises locales. Le Maire a souligné l’importance de cette rénovation, saluant la coordination des différents services municipaux et rappelant l’importance de la politique en faveur de la petite enfance. « Aider les familles, c’est garantir la pérennité de notre modèle social unique. Être en capacité de répondre à leur demande et à leurs attentes constitue une légitime fierté », a-t-il déclaré.

© Éric Mathon / Palais Princier

Une bénédiction et une visite des nouvelles installations

Le Père Jean Ariel Bauza Salinas a béni les locaux avant que le Prince Souverain et la Princesse Charlène ne visitent les nouvelles salles de la crèche, aux côtés de Jean-Luc Magnani, Chef du Service Petite Enfance et Familles. Une occasion pour le Couple Princier de constater les aménagements réalisés pour favoriser le bien-être et le développement des tout-petits.

La crèche, qui compte désormais 36 berceaux, est un lieu central pour les familles monégasques, et cette rénovation marque un nouveau chapitre pour ce site historique, ouvert initialement en 1997. Une rénovation complète de l’annexe, destinée aux enfants plus âgés, est également prévue dans un futur proche. © Éric Mathon / Palais Princier

