Фоторепортаж: Князь Альбер II и элегантная Княгиня Шарлен в яслях Монте-Карло

Благодаря этой инициативе Князь Альбер II и Княгиня Шарлен подтверждают свою приверженность поддержке раннего детства в Княжестве в современной и безопасной среде, способствующей развитию молодого поколения © Эрик Матон (Éric Mathon) / Княжеский дворец

Во вторник, 25 февраля, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен торжественно открыли полностью отремонтированные помещения яслей Монте-Карло. Вместе с мэром Монако Жоржем Марсаном княжеская чета поддержала крупный проект местных властей.

В присутствии мэра Жоржа Марсана и ряда депутатов княжеская чета ознакомилась с преобразованиями, проведенными в здании, которое вновь открыло свои двери 16 января после нескольких месяцев ремонта. Модернизированные ясли отвечают потребностям детей от 2 месяцев до 2 лет, обеспечивая безопасную и адаптированную среду.

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Проект был реализован в партнерстве с муниципальными техническими службами, архитектором Франком Буржери и местными предприятиями. Мэр подчеркнул важность этой реконструкции, приветствуя координацию деятельности различных муниципальных служб и напомнив о важности политики в области раннего детства. «Помощь семьям обеспечивает устойчивость нашей уникальной социальной модели. Возможность реагировать на их потребности и ожидания – наша законная гордость», заявил он.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Благословение и экскурсия по новому объекту

Отец Жан Ариэль Боза Салинас освятил помещение, после чего княжеская чета посетила новые помещения яслей вместе с Жаном-Люком Маньяни, руководителем Службы раннего детства и семьи. Княжеская чета смогла оценить меры, принятые для содействия благополучию и развитию младенцев.

Ясли, в которых теперь стоит 36 детских кроваток, являются важнейшим местом для монакских семей, и эта реконструкция знаменует собой новую главу в истории этого заведения, основанного в 1997 году. В ближайшем будущем также запланирована полная реконструкция пристройки для детей постарше.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Князь Альбер II и блистательная Княгиня Шарлен на благотворительном вечере в Куршевеле