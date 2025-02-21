Князь Альбер II и блистательная Княгиня Шарлен на благотворительном вечере в Куршевеле

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе с Джимом Рэтклиффом и его женой Алисией, а также с почетными гостями третьего благотворительного гала-вечера в Куршевеле. © Эрик Матон / Княжеский дворец

В четверг, 20 февраля, в Клубном доме Ineos в Куршевеле прошел третий благотворительный гала-вечер, организованный в поддержку Фонда Княгини Шарлен и Спортивного клуба Куршевеля. Мероприятие состоялось под патронатом князя Альбера II, Княгини Шарлен и Джима Рэтклиффа. Более 200 гостей, среди которых были известные спортсмены, деятели искусства и представители бизнеса, собрались, чтобы поддержать молодежь и популяризировать ценности спорта.

Княгиня Шарлен, выбрав для вечера элегантное длинное черное платье, в очередной раз продемонстрировала свою приверженность благотворительным инициативам. Третий год подряд она выступила в поддержку своего фонда и Спортивного клуба Куршевеля.

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Этот престижный вечер поддерживает олимпийский дух после Игр 2024 года в Париже и готовит Куршевель к приему соревнований на Зимних Олимпийских играх 2030 года. Во время мероприятия говорили о том, как спорт помогает воспитывать детей, а также о важности безопасности на воде и поддержке юных спортсменов.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе с Себастьяном Коу, президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций, и почётными гостями Князь Альбер II и княгиня Шарлен с теплом общались с членами Спортивного Клуба Куршевеля. © Эрик Матон / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен блистала на втором благотворительном гала-вечере в Куршевеле

Аукцион и лотерея: щедрость ради будущего

Одним из самых ярких моментов вечера стал тихий аукцион, который мастерски провел Юсси Пюлккянен (Jussi Pylkkänen). На аукционе было представлено около тридцати уникальных лотов – от редких произведений искусства до незабываемых впечатлений, таких как личные встречи со спортивными легендами и эксклюзивный доступ к событиям в мире спорта.

Щедрые участники не скупились, и благодаря этому удалось собрать значительную сумму, которая пойдет на образовательные и спортивные программы, а также на профилактику утопления и поддержку юных спортсменов.

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Вечер продолжился увлекательной лотереей с множеством сюрпризов. Каждый купленный билет помог собрать дополнительные средства на проекты Фонда Княгини Шарлен и Спортивного клуба Куршевеля. Это объединяющее мероприятие сплотило гостей вокруг благородной цели — подарить детям Княжества и курорта Савойя светлое будущее.

© Эрик Матон / Княжеский дворец

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