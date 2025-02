En images : La sublime Princesse Charlène et le Prince Albert II assistent à une soirée caritative exceptionnelle à Courchevel

Ce jeudi 20 février, l’Ineos Club House de Courchevel a accueilli la troisième édition du gala de charité au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et du Club des Sports de Courchevel. Sous la présidence d’honneur du Prince Albert II, de la Princesse Charlène et de Jim Ratcliffe, plus de 200 personnalités du sport, de l’art et de l’économie se sont réunies pour soutenir la jeunesse et les valeurs du sport.

Vêtue d’une longue robe noire et élégante à souhait, l’épouse du Souverain monégasque, la Princesse Charlène, a honoré de sa présence la troisième édition du dîner caritatif au profit de sa Fondation ainsi que des enfants du Club des Sports de Courchevel.

Publicité

Cette prestigieuse soirée s’inscrit dans la dynamique des Jeux Olympiques de Paris 2024 et des Jeux Olympiques d’hiver de 2030, où Courchevel accueillera des épreuves. Elle a permis de rappeler l’importance de l’éducation des enfants à travers le sport, avec un focus particulier sur la prévention de la noyade et le développement des jeunes athlètes.

Le Couple Princier et Sebastian Coe, Président de World Athletics, aux côtés des invités d’honneur. Le Couple Princier entouré des membres du Club des Sports de Courchevel. © Éric Mathon / Palais Princier

La Princesse Charlène rayonnante lors de la seconde édition du gala de charité à Courchevel

Une vente aux enchères et une tombola de prestige

Un des temps forts de ce gala de charité fut la vente aux enchères silencieuse, dirigée par le commissaire-priseur Jussi Pylkkänen. Près de trente lots d’exception ont été proposés, mêlant objets rares et expériences exclusives. Parmi les trésors mis en vente, des œuvres artistiques uniques, des rencontres privées avec des champions sportifs, ou encore des expériences exceptionnelles dans le monde du sport, ont attiré l’attention des enchérisseurs.

L’intégralité des fonds récoltés sera ainsi dédiée aux initiatives éducatives et sportives, en particulier en ce qui concerne la prévention de la noyade et l’accompagnement des jeunes athlètes.

Sir Jim Ratcliffe : l’alchimiste et l’aventurier

La soirée s’est poursuivie avec une tombola pleine de surprises, où chaque ticket vendu a permis de récolter davantage de fonds pour les causes soutenues par la Fondation Princesse Charlène de Monaco et le Club des Sports de Courchevel. Ce second temps fort a renforcé la dimension solidaire de la soirée, en réunissant la générosité des invités autour d’un objectif commun : offrir aux enfants de la Principauté et de la station savoyarde un avenir meilleur.

© Éric Mathon / Palais Princier

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène assistent à la messe pontificale en l’honneur de Sainte-Dévote