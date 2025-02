Ligue 1 : Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le choc PSG – AS Monaco ?

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de football, avec cet enjeu de taille pour les Monégasques qui cherchent à combler leur retard sur l'OM © AS Monaco

Le Parc des Princes s’apprête à accueillir un affrontement crucial pour le podium de Ligue 1 entre le PSG et l’AS Monaco. Ce vendredi 7 février, à 21h05, les deux équipes se retrouveront pour un duel déterminant, avec les Parisiens en quête de maintenir leur place de leader et les Monégasques, ambitieux, prêts à réduire l’écart avec Marseille. Mais où et comment suivre cette rencontre au sommet ?

Le coup d’envoi du match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sera donné à 21h05 ce vendredi, pour la 21e journée de Ligue 1. Le PSG, leader du championnat avec 50 points, retrouvera des Monégasques installés à la 3e place avec 37 points, portés par une dynamique positive après leurs dernières victoires face à Rennes (3-2) et Auxerre (4-2).

Malgré deux défaites récentes contre le PSG (1-0 en Trophée des Champions et 4-2 en Ligue 1 à l’aller), les Rouge et Blanc abordent cette rencontre avec de la confiance et un fort sentiment de revanche.

Le match, qui s’annonce palpitant, sera diffusé en exclusivité sur DAZN. Pour suivre cette rencontre en direct, DAZN propose actuellement une offre spéciale avec un pass « fin de saison », disponible à 49 euros jusqu’au 3 mars 2025, avec 100% des matchs de l’AS Monaco en Ligue 1.

À noter : Les absences de Folarin Balogun (épaule), Lamine Camara (précaution à la suite d’un coup reçu au genou droit lors du dernier match), Wilfried Singo (ischio) et Jordan Teze (quadriceps), comme le précise l’AS Monaco. À l’inverse, Moatasem Al-Musrati fait lui partie du groupe pour la toute première fois, après son arrivée en Principauté ce lundi.

