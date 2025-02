Ligue 1 : Sur quelle chaîne et à quelle heure voir Lille – AS Monaco ?

Ce samedi 22 février, le Stade Pierre-Mauroy accueille un match déterminant pour la suite de la saison entre le LOSC et l’AS Monaco, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Un choc entre deux équipes aux ambitions européennes, actuellement classées respectivement 4e et 5e du championnat, et qui luttent pour décrocher une place en Ligue des champions.

Les Monégasques, qui ont dominé leur adversaire lors de l’aller sans parvenir à s’imposer (0-0), devront une nouvelle fois se montrer solides face à une équipe lilloise qui ne cesse de surprendre. Avec un long déplacement à prévoir, l’AS Monaco pourra néanmoins compter sur l’appui de ses supporters, qui avaient massivement répondu présents l’an dernier, avec 1 000 fans prêts à mettre l’ambiance dans le parcage.

Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Lille, la rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1, avec un coup d’envoi à 17h ce samedi 22 février.

L’état d’esprit d’Adi Hütter avant cette rencontre

Ce vendredi matin, le tacticien autrichien s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match.

À quel point ce match est important : « Je pense que nous sommes à peu près au même point que la saison dernière au même moment, avant d’attaquer le sprint final. Nous avions réussi à bien terminer la saison et je pense que nous sommes capables de le refaire cette année. Il est évident que nous allons rencontrer une des meilleures équipes de Ligue 1, un concurrent direct pour le Top 3 qui a également disputé la Ligue des champions.

Nous sommes prêts à les affronter, beaucoup plus que quelques semaines auparavant, car nous avons actuellement un niveau proche de celui du début de saison. Demain c’est un match très important, pas le dernier, mais il est important et nous sommes prêts. »

Sur les performances de Lille à domicile : « C’est assurément l’une des meilleures équipes à domicile, et l’un des matchs les plus difficiles à négocier à l’extérieur pour nous. La saison dernière nous avions perdu 2-0 là-bas tout en faisant un très bon premier quart d’heure, malheureusement nous avions concédé deux buts en dix minutes avant la mi-temps.

Ils sont en bonne forme et n’ont perdu que deux journées chez eux, même si leur défaite contre Le Havre était inattendue. Cela peut arriver dans le football, et nous allons là-bas pour prendre des points. Nous savons qu’ils sont très forts à domicile avec le soutien de leur public, mais nous avons montré à Benfica que nous pouvons aussi être forts dans ce genre de contextes. Ce sera un match très intéressant en tout cas. »

Sur la concurrence en fin de saison : « Nous sommes évidemment très déçus d’avoir été éliminés de cette Ligue des Champions. Après le match à Lisbonne, le sentiment qui dominait était la déception. Mais je pense malgré tout que nous pouvons être fiers d’avoir fait un parcours avec 13 points en phase de Ligue. Ensuite c’était du 50-50 pour moi contre Benfica, mais nous sortons de la compétition à cause du match perdu à domicile, selon moi. Car chez eux, nous avons fait un match fantastique. Il faut aussi rappeler que cela faisait longtemps que le club n’avait pas joué la Ligue des champions.

Il est certain que nous avons fait trop d’erreurs individuelles à ce niveau pour pouvoir passer, car concéder quatre buts en deux matchs c’est trop. Mais notre participation va nous permettre de progresser dans les deux surfaces, et j’espère que nous serons encore un adversaire coriace la saison prochaine en C1. Ensuite évidemment que c’est plus confortable pour un coach d’avoir une semaine désormais pour préparer les matchs de Ligue 1. C’est important pour pouvoir travailler davantage nos principes de jeu, et nous sommes prêts pour ce sprint final. »

