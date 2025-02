Saint-Valentin 2025 à Monaco : Les idées de sorties romantiques à ne pas manquer

Rien de mieux que de sortir avec son bien-aimé pour célébrer la Saint-Valentin ! Monaco regorge d’idées pour une passer une journée inoubliable.

Entre détente au spa, dîner dans un cadre intimiste et luxueux ou plaisir chocolaté, il y en a pour tous les goûts. Voici notre sélection pour une fête de l’amour réussie.

Petit-déjeuner & Spa au Fairmont Monte Carlo

©Fairmont Monte Carlo

Offrez-vous une journée d’exception pour la Saint-Valentin au Fairmont Monte Carlo. Commencez par un petit-déjeuner gourmand avec jus frais, fruits et viennoiseries préparés avec soin pour sublimer ce moment privilégié. Après cette pause matinale, prolongez l’évasion romantique avec un après-midi au spa, où massages, soins sur mesure et espaces de détente vous attendent pour un pur moment de complicité à deux. Enfin, terminez cette journée par un dîner au Lobby Lounge. Dans une ambiance élégante et intime, vous trouverez un menu raffiné imaginé spécialement par les chefs, avec une vue imprenable sur la Méditerranée. À partir de 250 euros. Plus d’infos

Un menu spécial Saint Valentin

©lesterrassesdeze

Vous pouvez optez également pour un séjour aux Terrasses d’Eze. Pour la Saint-Valentin, profitez d’un forfait spécial incluant une nuit en hôtel avec un dîner gastronomique d’exception à partir de 120 euros par personne. Le menu spécial Saint-Valentin met à l’honneur des mets raffinés comme du foie gras, des ravioles de langouste et un dessert à la mandarine d’Eze. Le séjour Saint-Valentin est à partir de 555 euros pour 2 personnes. Plus d’infos

S’offrir un un dîner étoilé à Monaco

Le Grill, face à la Méditerranée © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Vivez une expérience culinaire d’exception dans l’un des restaurants étoilés de Monaco. Du Pavyllon Monte-Carlo de Yannick Alléno au Grill, en passant par le Blue Bay., chaque menu est une invitation au voyage avec des plats sublimés par des accords mets-vins d’exception. Un moment unique pour les fins gourmets. Les menus sont accessibles à partir de 290 euros. Plus d’infos

7 mots en monégasque pour fêter la Saint-Valentin

J’opte pour une soirée festive !

Envie d’une Saint-Valentin vibrante ? Les établissements de la SBM ne manquent pas d’événement ce vendredi soir ! Au programme : un dîner aux saveurs exotiques à Amazónico Monte-Carlo, dans une ambiance musicale entraînante. 150 euros par personne.

Plutôt tentés par une fusion culinaire et une soirée rythmée ? Le Buddha-Bar Monte-Carlo propose un menu spécial élaboré par le Chef Eric Guillemaud, accompagné de sets de DJ pour une nuit aussi gourmande que dansante. 130 euros par personne.

© Monte-Carlo SBM

La Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, vous propose un dîner raffiné avec cocktail de bienvenue, champagne et animation musicale dans le célèbre cadre historique. 230 euros par personne.

Enfin, pour les amateurs de musique, le New Moods vibrera aux sons des Bee Gees avec le groupe Tree Gees lors d’un hommage exceptionnel les 14 et 15 février. À partir de 50 euros par personne. Plus d’infos

Gagnez des douceurs Chocolatés d’Anour Chocolat

Une envie de chocolat ? Participez à notre concours sur Instagram ! Il est possible d’y participer jusqu’au 17 février, à 16 heures. Pour tenter de remporter un coffret gourmand d’Anour Chocolat allez sur la page Instagram de Monaco Tribune et remplissez les conditions pour être tiré au sort ! Le lot comprend une tablette de lait praliné et six bonbons au chocolat.

Faites simple chez McDonald’s !

Enfin, pour une Saint-Valentin sans chichis, profitez de l’offre spéciale McDonald’s : deux McFlurry™ pour 6 euros pour l’achat de deux Menus Maxi Best Of™. L’offre est valable uniquement le vendredi 14 février de 18 heures à minuit.

