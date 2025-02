Les super-héros font leur carnaval au Marché de la Condamine 

De nombreuses animations gratuites et festives sont au programme du carnaval.

La Marie de Monaco s’est associée au réseau Entreparents pour un carnaval encore plus festif et convivial sur le thème inédit des super-héros. Il aura lieu le vendredi 28 février de 16h30 à 18h30 et prendra ses quartiers au Marché de la Condamine.

Publicité

Sculpteur de ballons, stand de maquillage, atelier, magicien, animation musicale… Tout est réuni pour que les petits et les grands passent un moment hors du temps.

Février 2025 : quels évènements à Monaco et aux alentours ?

Pour l’occasion, capes et masques sont autorisés mais pas les confettis. Il ne reste plus qu’à se parer de son plus beau costume de super-héros !

Informations pratiques