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Мероприятие

Карнавал супергероев на Рынке Кондамин

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 25 февраля 2025
Карнавал супергероев копия
Любой желающий может прийти в костюме супергероя © Мэрия Монако
Автор: Agathe Chéreau
- 25 февраля 2025

На карнавале будет много бесплатных развлечений для всех желающих.

Мэрия Монако совместно с ассоциацией Entreparents подготовили яркое событие, которое подарит радость и веселье всем гостям — и детям, и взрослым. В программе — множество бесплатных развлечений, которые сделают этот день по-настоящему незабываемым. В пятницу, 28 февраля, с 16:30 до 18:30 Рынок Кондамин превратится в  настоящий мир супергероев!

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Вас ждут скульпторы из воздушных шаров, аквагрим, творческие мастерские, фокусник и праздничная музыкальная атмосфера… Это прекрасная возможность провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь беззаботным весельем и погружаясь в мир фантазии.

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Плащи и маски приветствуются, однако конфетти использовать запрещено. Остается только выбрать свой лучший костюм супергероя и присоединиться к празднику!

Практическая информация:

  • «Карнавал супергероев» ― Рынок Кондамин
  • Когда: пятница, 28 февраля 2025 г., с 16:30 до 18:30
  • Вход ― бесплатный
  • Более подробная информация по телефону +377 93 15 06 03