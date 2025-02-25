Карнавал супергероев на Рынке Кондамин
На карнавале будет много бесплатных развлечений для всех желающих.
Мэрия Монако совместно с ассоциацией Entreparents подготовили яркое событие, которое подарит радость и веселье всем гостям — и детям, и взрослым. В программе — множество бесплатных развлечений, которые сделают этот день по-настоящему незабываемым. В пятницу, 28 февраля, с 16:30 до 18:30 Рынок Кондамин превратится в настоящий мир супергероев!
Вас ждут скульпторы из воздушных шаров, аквагрим, творческие мастерские, фокусник и праздничная музыкальная атмосфера… Это прекрасная возможность провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь беззаботным весельем и погружаясь в мир фантазии.
Плащи и маски приветствуются, однако конфетти использовать запрещено. Остается только выбрать свой лучший костюм супергероя и присоединиться к празднику!
Практическая информация:
- «Карнавал супергероев» ― Рынок Кондамин
- Когда: пятница, 28 февраля 2025 г., с 16:30 до 18:30
- Вход ― бесплатный
- Более подробная информация по телефону +377 93 15 06 03