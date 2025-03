Black Eyed Peas et Craig David: Le concert qui mettra Monaco en pole position pendant la semaine du Grand Prix

Le Big Art Festival transformera Monaco en épicentre du luxe et de la musique internationale le 23 mai prochain avec un gala d’exception qui promet d’éblouir l’élite mondiale.

Les Black Eyed Peas, groupe emblématique aux multiples Grammy Awards, enflammeront la scène de Monte-Carlo pendant le Grand Prix de Monaco. Connus pour leurs tubes planétaires comme « I Gotta Feeling », « Where Is The Love? » et « Boom Boom Pow », le groupe promet un spectacle électrisant qui fera danser les convives toute la nuit.

La soirée sera magnifiée par la présence exceptionnelle de Craig David, dont les mélodies R&B et garage ont conquis le monde entier. L’artiste britannique, avec ses hits « 7 Days », « Fill Me In » et « Walking Away », apportera une touche de sophistication supplémentaire à cette nuit d’exception.

Une expérience de luxe ultime

Ce gala exclusif, orchestré par Le Big Art Festival dans l’un des établissements les plus prestigieux de la Société des Bains de Mer, fusionnera haute gastronomie et divertissement de classe mondiale. Les convives, parmi lesquels figureront célébrités internationales et personnalités influentes, seront immergés dans une atmosphère d’opulence et de raffinement absolu.

Avec des billets allant de 1 200 € à 5 000 € par personne, cette soirée promet d’être l’événement phare du calendrier social du Grand Prix de Monaco 2025. Le Big Art Festival, fondé en 2021 et partie intégrante du Berin Iglesias Holding, continue d’établir de nouveaux standards dans le domaine des événements de luxe à l’échelle mondiale.

Informations pratiques